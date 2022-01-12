Sağlıklı hamilelik dönemi için bunlara dikkat!

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Gebelik öncesinde ve gebelik döneminde beslenmenize özen göstermeniz gerekir. Gebelik öncesinde edineceğiniz sağlıklı ve düzenli bir beslenme alışkanlığı, vücudunuzu gebeliğe hazırlayacağı gibi, gebelik dönemine bu düzenle başlamak ve bu alışkanlığı sürdürmek de sağlıklı bir gebelik geçirmenize fayda sağlayacaktır. Sağlıklı bir beslenme için temel besin gruplarınının tümünden yeterli miktarda tüketmeye dikkat etmelisiniz.

VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYELERİ ALIN

Gebelik öncesinde vücudunuzda eksik olan vitamin ve minerallerin belirlenmesi ve bunların yerine konulması oldukça önemlidir. Kalsiyum, magnezyum, demir ve folik asit gibi önemli vitamin ve mineraller, gebelik döneminizin sağlıklı geçmesi ve bebeğinizin sağlıklı olması açısından oldukça önemlidir. Anne adayının ihtiyacına göre takviyenin belirlenmesi ve kullanılması mutlaka muayene sonrası doktor kontrolü ile olmalıdır.

İDEAL KİLONUZA ULAŞIN

Gebe kalmaya karar verdikten sonra anne adayının ideal kilosuna ulaşması oldukça önemlidir. Aynı şekilde gebelik döneminde de kilo kontrolüne dikkat edilmelidir. Normal kiloya sahip kadınlar için gebelik boyunca ortalama 10-13 kilo alımı idealdir. 15 kilodan fazla kilo alımı gebelik tansiyonu, gebelik zehirlenmesi, gebelik şekeri risklerini artıracağı gibi yeterli kilo alınmaması da (9 kg altında kilo alımı) bebekte gelişme geriliği riskine neden olmaktadır.

DOKTOR KONTROLLERİNİ VE TESTLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Gebeliğinizin başladığı andan itibaren güvenebileceğiniz, sağlıklı iletişim kurabileceğiniz, kendinizi ve bebeğinizi emanet edebileceğiniz bir hekim seçmeniz, gebeliğinizi daha huzurlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacaktır. Gebeliğiniz boyunca hekiminizin belirlediği zamanlarda muayenelere gelmeniz büyük önem teşkil etmektedir. Gebelik öncesi dönemde ve gebelik döneminde yapılacak olan jinekolojik muayene ile tanı ve tarama amaçlı yapılan birtakım testler, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeniz için oldukça önemlidir. Pap-smear testi, tiroid fonksiyonları, glukoz, kan sayımı, rahim ve yumurtalıkların değerlendirilmesi gerekir. Gebeliğiniz boyunca tüm test ve tetkiklerin zamanında yapılması, olası müdahale gerektiren durumların önceden tespit edilmesine ve duruma göre gebelik sırasında veya sonrasında uygun tedavinin başlamasına olanak sağlayacaktır. Bebeğiniz doğduktan sonra ilk muayeneleri, ilk aşıları ve ilk testlerini ihmal etmeden yaptırmanız da hem bebeğiniz için, hem de toplum sağlığı açısından son derece önem arz eder.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz, yaşamın her döneminde olduğu gibi gebelik döneminde de sağlığınız için oldukça faydalıdır. Gebeliğiniz boyunca yapacağınız yürüyüş, yoga, esneme hareketleri gibi hafif egzersizler doğum sürecinizin daha konforlu bir şekilde geçmesini sağlayacak, sağlığınızı koruyacak ve kendinizi iyi hissettirecektir. Hekiminiz aksini söylemediği sürece hafif egzersizler kas ve eklemler için faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra, yorucu fiziksel egzersizlerden, uzun süre ayakta kalmaktan ve yoğun iş temposundan ise kaçınılmalıdır.

STRESTEN UZAK DURUN

Stres, gebelik sürecinde oldukça riskli bir durumdur. Yaşanan stres faktörleri bebeğin fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bazı çalışmalar, yüksek oranda strese maruz kalmanın erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek dünyaya getirme riskini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle gebelik döneminde stresten uzak durmak, hem sizin sağlığınız hem de bebeğinizin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

YETERLİ VE KALİTELİ BİR UYKU ŞART

Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmede uyku da oldukça önemli bir faktördür. Yetersiz uyku hamilelikte bağışıklık sistemine zarar verebilmekte ve bebeğin kilosunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle gebelik döneminde her gün en az 8 saat uyumaya özen göstermelisiniz. Özellikle kaliteli bir uyku için gerekli olan melatonin hormonunun salgılanmasının kolaylaşması için uyuduğunuz ortamın karanlık olması oldukça önemlidir. Uyuduğunuz odanın sıcaklığı ve havalandırması da uyku kalitesi için gerekli faktörlerdendir. Bunların yanı sıra gebelikte en ideal uyku pozisyonu sol tarafa doğru yatmaktır. Sol tarafınıza yatmanız, sizin ve bebeğinizin kan dolaşımını kolaylaştırır. Kaliteli bir uyku, hem sizin hem de bebeğinizin gelişimine ve ruh sağlığına olumlu katkılar sağlar.

HAMİLELELİK ÖNCESİ DANIŞMA VE MUAYENE

Sağlıklı bir gebeliğin planlanması daha gebe kalınmadan önce yapılmalıdır. Bu nedenle gebe kalmayı planlayan çiftlerin korunmayı bırakmadan en az 2 ay once bir kadın doğum uzmanına görünmeleri gerekir. Bu muayenede hem annenin bedeninde gebeliği riske atacak bir hastalık, anomali veya vitamin eksikliği olup olmadığına bakılır hem de bebekte sakatlığa yol açabilecek bazı genetik hastalıkların tanısı ve önlem alınması için gerekli süreçler başlatılır. Yani sağlıklı bir gebelik süreci, anne henüz gebe kalmadan önce başlar.