Sonbaharda sağlıklı gebelik süreci için nelere dikkat edilmelidir?

Gebelik öncesi ve sırasındaki beslenme sağlığınız, gelişmekte olan bebeğinizin sağlığını etkiler. Her gün çeşitli sağlıklı yiyecekler yiyin. Sebze ve meyveler, tam tahıllı yiyecekler ve proteinli yiyecekler, gebelik sırasında sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır ve sizin ve bebeğinizin beslenme sağlığına katkıda bulunur. Sodyum, şeker veya doymuş yağ içermeyen veya çok az eklenmiş gıdaları seçmelisiniz. Fındık, tohum, yağlı balık ve bitkisel yağlar gibi gıdalar, omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar içerir. Bebeğinizin beyin ve dokularının büyümesini desteklemek için gebelik döneminde daha fazla omega-3 yağ asidine ihtiyacınız vardır. Cıva oranı düşük balıkları seçmelisiniz. İkinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinizde bebeğinizin büyümesini desteklemek için daha fazla kaloriye ihtiyacınız vardır. Ekstra atıştırmalık veya küçük öğün gibi her gün biraz daha fazla yiyeceğe ihtiyacınız var.

GEBELİK DÖNEMİNDE BOL SU İÇMEK ÖNEMLİDİR!

Su, vücudunuza ve büyüyen bebeğinize besinleri taşır, bebeğinizden ve sizden atık ürünleri alır, sizi serinletir, kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve şişmeyi kontrol etmeye yardımcı olur. Beyaz süt ve şekersiz takviyeli bitki bazlı içecekler de sağlıklı içecek seçenekleridir. Kafein tüketiminize dikkat edin. Papatya gibi bazı bitki çaylarını içmek gebelik döneminde güvenli değildir. Narenciye kabuğu, zencefil, portakal kabuğu ve kuşburnu gibi diğer bitki çayları, ölçülü olarak (günde iki ila üç bardak) güvenli kabul edilir. İyi yemek, kendinizi iyi hissetmek, enerjiye sahip olmak ve sağlıklı bir gebeliği desteklemek için ihtiyacınız olan besinleri size verebilir.

YETERLİ MİKTARDA DEMİR ALIN

Demir sağlıklı kan için önemlidir. Bebeğinizin düzgün bir şekilde gelişebilmesi ve doğum sonrası için iyi bir demir deposu oluşturabilmesi için yeterince demir almanız gerekir. Demir alımınızı artırmak için fasulye, bezelye ve mercimek, tofu, tam tahıllı gıdalar, yağsız et, kümes hayvanları, balık ve yumurta gibi demir açısından zengin besinler tüketin. Yemeğiniz et, kümes hayvanları veya balık içermediğinde, vücudunuzun yiyeceklerdeki demiri emmesine yardımcı olmak için bir C vitamini kaynağı ekleyin. C vitamini kaynakları arasında brokoli, kavun, turunçgiller, kivi, mango, patates, çilek, tatlı biber ve domates bulunur. Yemeklerle birlikte kalsiyum takviyeleri veya kalsiyum içeren antasitler almak veya yemek zamanında kahve veya çay içmek vücut tarafından emilen demir miktarını azaltabilir. Kalsiyum takviyesi alıyorsanız veya kahve veya çay içiyorsanız, bunu yemekten 1-2 saat sonra yapmak en iyisidir.

Gebelikte demir ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olmak için 16 ila 20 mg demir içeren günlük bir multivitamin alın. Doktorunuz sizin için doğru olan multivitamini bulmanıza yardımcı olabilir.

FOLİK ASİT ALIN

Bebeğinizin beyni, kafatası ve omurgası, gebe olduğunuzun farkına bile varmadan önce, gebeliğin ilk birkaç haftasında oluşur. Düzgün oluşabilmeleri için vücudunuzda yeterli miktarda folik asit bulunması gerekir. Gebelik planlıyorsanız veya gebeyseniz, her gün 0,4 mg folik asit içeren bir multivitamin almanız gerekir. Doktorunuz, sizin için doğru olan multivitamini bulmanıza yardımcı olabilir.

AĞIZ SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Hormonlarınız gebelik sırasında değişir. Bu, diş eti hastalığı (diş eti iltihabı) ve dişlerinizi destekleyen kemiğin enfeksiyonu (periodontitis) riskinizi artırarak ağız sağlığınızı etkileyebilir. Periodontitisin etkileri arasında diş kaybı, kalp veya solunum yolu hastalığı ve diyabet komplikasyonları sayılabilir. Sabah bulantısı çekiyorsanız, diş çürümesi riskiniz daha fazladır.

FİZİKSEL AKTİVİTELERDE BULUNUN

Egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçasıdır ve gebelikte de birçok faydası vardır. Egzersiz ayrıca uykunuzu düzenler. Ruh halinizi ve enerji seviyenizi iyileştirir. Fazla kilo almanızı önlemeye yardımcı olur. Kabızlık, sırt ağrısı ve şişkinliği engeller. Günde 10 dakika yürüyüş bile size büyük fayda sağlayacaktır. Bu süreyi kademeli olarak haftada en az 150 dakikaya çıkarın ve haftada en az 3 gün aktif olun. Orta düzeyde aktivite çoğu gebe kadın için güvenlidir, ancak egzersizin tavsiye edilmediği bazı durumlar da vardır. Vücudunuzu beslemek, nemli kalmak ve aşırı ısınmayı önlemek önemlidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Gebelik öncesi, sırası ve sonrasında aşılama sizin ve bebeğiniz için önemlidir. Aşılar sizi ve bebeğinizi, bazıları yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilecek ciddi hastalıklardan korur. Size ve bebeğinize aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı en iyi korumayı sağlamak için aşılarınızın güncel olduğundan emin olun. Gebelik boyunca rutin kontrollerinizi yaptırmayı asla ihmal etmemelisiniz. Doktorunuz mevsim değişiklikleri esnasında gerekli önlemleri en doğru şekilde almanıza yardımcı olacaktır.