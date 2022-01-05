Tüp bebek genetik problemli doğumları da engelliyor!

Gebe kalmak insan anatomisi için doğal bir süreçtir, fakat çiftlerden birinin veya iki tarafın da yaşadığı bir sağlık problemi, gebeliğe engel olabilir.

İşte bu durumda başvurulan yöntemlerden biri tüp bebektir. Tüp bebek (IVF), genetik sorunları önlemek, doğurganlığa ve çocuk sahibi olmaya yardımcı olmak için kullanılan bir prosedürler dizisidir. Tüp bebek tedavisi, yardımcı üreme teknolojisinin en etkili şeklidir. İşlem, bir çiftin kendi yumurtaları ve spermleri kullanılarak yapılabilir.

Tüp bebek tedavisi sırasında, olgun yumurtalar yumurtalıklardan toplanır ve bir laboratuvarda sperm tarafından döllenir. Daha sonra döllenmiş yumurta (embriyo) veya yumurtalar rahme transfer edilir. Tüp bebek tedavisi döngüsü yaklaşık üç hafta kadar sürer. Bazen bu adımlar farklı parçalara bölünür ve süreç daha da uzun sürebilir.

Bir çiftin tüp bebek tedavisiyle, sağlıklı bir bebek sahibi olma şansı, yaş ve infertilite nedeni gibi birçok faktöre bağlıdır. Çiftlerin başvurduğu tüp bebek tedavisinin, nasıl yapılması gerektiği, potansiyel riskler ve bu infertilite tedavisi yönteminin çift için uygun olup olmadığı gibi konularda, başvurulan uzman en doğru yönlendirmeyi yapacaktır. Bu Durumlar Varsa, Aday Olabilirsiniz.

Tüp bebek tedavisi, 40 yaş üstü kadınlarda kısırlık için birincil tedavi olarak sunulabilir. Bu tedaviye başvuran çiftlerde bulunan bazı durumlar, tüp bebek tedavisi için aday olmalarını sağlayabilir.

Bu durumlar;

*Fallop tüpü hasarı veya tıkanması,

*Yumurtlama bozuklukları,

*Endometriozis,

*Rahim fibroidleri,

*Geçirilmiş tüp sterilizasyonu veya çıkarılması ameliyatı

*Bozulmuş sperm üretimi veya işlevi,

*Açıklanamayan infertilite,

*Genetik bir bozukluk,

*Kanser veya diğer sağlık koşulları için doğurganlığın korunması.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ BAZI RİSKLER TAŞIYABİLİR!

Ağır; Bir tüp bebek tedavisi işleminin başarı oranı birçok faktöre bağlıdır. Bunlara, hastaların yaşları, tıbbi sorunları, uzmanın ve sağlık kurumunun tedavi yaklaşımları dahildir. Tüp bebek tedavisi, birçok sağlık işleminde olduğu gibi bazı riskler taşır. Bu risklerden bazıları;

*Çoğul gebelik.

*Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı.

*Yumurtalık hiperstimülasyon sendromu.

*Yumurta toplama işlemi komplikasyonları.

*Ektopik gebelik.

*Doğum kusurları.

*Tekrarlayan infertilite tedavileri sonrasında oluşabilecek, ileri yaşta artmış kanser riski.

*Süreçte yaşanan stres ve kaygı

TEDAVİ ÖNCESİ BU TARAMALARI YAPTIRMALISINIZ

Tedavi için başvuran çiftlerin, yumurtalarını ve spermini kullanarak bir IVF döngüsüne başlamadan önce, çeşitli taramalara ihtiyaç duyulur. Bu taramalar;

Yumurtalık Rezerv Testi

Yumurtaların miktarını ve kalitesini belirlemek için, uzman, adet döngüsünün ilk birkaç gününde, USG ile yumurtalıkları kontrol edebilir ve anti-müllerian hormon konsantrasyonu testi isteyebilir. Kullanılan test sonuçları ile yumurtalıkların doğurganlık ilaçlarına nasıl tepki vereceğini tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Semen Analizi

İlk doğurganlık değerlendirmesinin bir parçası olarak yapılmadıysa, uzman IVF tedavi döngüsünün başlamasından kısa bir süre önce bir semen analizi yapacaktır.

Bulaşıcı Hastalık Taraması

Çiftler HIV, hepatit gibi bulaşıcı hastalıklar açısından taranır.

Rahim Muayenesi

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce uzman ultrason ile rahmi inceleyecektir.

Rahmin iç kısmına bası yapan, herhangi bir problem olup olmadığını (myom gibi) kontrol edecektir.

Ayrıca rahim filmi ile (HSG), rahmin içine bir ilaç verilerek, rahmin iç kısmına ait bir problem olup olmadığı veya tüplerin açık olup olmadığı kontrol edilir.

Hormon testleri

Troid hormonu ve prolaktin (süt hormonu) düzeyi kontrol edilerek, gebelik için bir problem olup olmadığını kontrol edilir.