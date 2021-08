Tüp bebek tedavisi gören ailelere umut oldu

İstanbul'da yaşayan Gümüş ailesi, çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. 7'inci tüp bebek tedavisinin ardından çocuk sahibi olan Gümüş ailesi, tüp bebek tedavisi gören birçok aileye umut aşıladı. Anne Aysel Gümüş, "7 kez tüp bebek tedavisi serüvenim var ve her biri farklı farklı seyretti. Bu süreçte kimsenin sizi mutsuz etmesine izin vermeyin" dedi.



İlk denemelerde hep çok dikkatli olduğunu söyleyen anne Gümüş, "Bu süreçte yediğimden içtiğime kadar her şeye çok dikkat etmiştim fakat olmadı. İkinci, üçüncü, beşinci, altıncı tüp bebek denemelerime kadar hep çok dikkatli oldum. Daha az gezdim, zamanımı çoğunlukla evde geçirdim ama yine de olmadı. Son tüp bebek tedavisine başladığımızdaysa hiçbir şeye dikkat etmedim. Bunu örnek olarak baz alın diye söylemiyorum. Biliyorsunuz benim 7 kez tüp bebek tedavisi serüvenim var ve her biri farklı farklı seyretti. İlk seferimde inanılmaz dikkatliydim. 'Aman yerimden kalkmayayım', 'Aman bir şey olur, kımıldamayayım,' 'Her şey tepside önüme gelsin,' gibi düşüncelerle hareket ettim ve yaklaşık beşinci veya altıncı gününde idrar testlerini yapmaya başladım. Tabii 'Acaba ne oldu?' diye içimi kurt kemiriyordu. İlk denememiz negatif sonuçlandı, hiçbir şey elde edemedim" diye konuştu.



'KİMSENİN SİZİ MUTSUZ ETMESİNE İZİN VERMEYİN'

Anne Gümüş, "Tüp bebek tedavisi gören anne adaylar etrafa kulak asmasın. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Belki bu yalnızca evde oturup müzik dinlemek dahi olabilir. Ama hep sevdiğiniz şeyleri yapın. Kimsenin sizi mutsuz etmesine izin vermeyin. Eğer Allah size bir bebek bahşettiyse o bebek size gelir. Allah'ın gücüne inanın lütfen" diyerek sözlerini, "Güzel şeyler düşünün. Oturup hayaller kurun. Bebeğin odasını nasıl yapacağınızı hayal edin mesela. Bebeğinizle o odada gezinin, kucağınıza alın. Bebeğinle yaşayacağınız her saniyeyi hayal etmelisiniz. İstediğiniz şeyi hayal edin ve alın, kendinize çekin" dedi.