Çıtır bir lezzet şöleni: Avcı Böreği

Mükemmel kıvamı ile lezzet yolcuğuna çıkabileceğiniz avcı böreği sayesinde mutfağınızda sıklıkla yapmak isteceğiniz bir tarifi daha listenize ekleyebilirsiniz. İşte muhteşem avcı böreği tarifi...

MALZEMELER:

3 adet yufka

İç harç için:

3 çorba kaşığı tereyağı

4 adet soğan, 400 gram kıyma

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 çay bardağı kaynamış su

1 çay bardağı ince bulgur

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber, pulbiber

Yufkaları batırmak için:

Bir buçuk su bardağı ayran

1 Türk kahve fincanı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı galeta unu

YAPILIŞI: