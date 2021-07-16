Ekmek ve zeytin mi? İşte zeytinli ekmek tarifi

Hemen herkesin oldukça sevebileceği bu tarif, eşsiz lezzeti ile zeytin ve ekmeğin en iyi versiyonunu sofralarınıza taşıyor. Oldukça lezzetli bir ekmek kokusu ve zeytin ile bir araya gelen bu ekmek, kahvaltı saatlerinde bir parça peynirle harika bir uyum yakalayacak. İşte zeytinli ekmek tarifi...

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

3 çorba kaşığı yoğurt

1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ

3 tatlı kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

2 adet yumurtanın akı

Çörekotu, susam

YAPILIŞI