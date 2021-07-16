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Ekmek ve zeytin mi? İşte zeytinli ekmek tarifi

Kahvaltı saatlerinin vazgeçilmezi olan zeytin ve ekmeği bir araya getiren bu tarif, ekmeğin muhteşem dokusunu zeytinle birleştiriyor. Farklı bir tat arayanlar için mükemmel bir tarif olan zeytinli ekmek, aynı zamanda yemek saatlerinde de tüketebileceğiniz bir alternatif.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 16:43
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EKMEK VE ZEYTİN Mİ? İŞTE ZEYTİNLİ EKMEK TARİFİ

Hemen herkesin oldukça sevebileceği bu tarif, eşsiz lezzeti ile zeytin ve ekmeğin en iyi versiyonunu sofralarınıza taşıyor. Oldukça lezzetli bir ekmek kokusu ve zeytin ile bir araya gelen bu ekmek, kahvaltı saatlerinde bir parça peynirle harika bir uyum yakalayacak. İşte zeytinli ekmek tarifi...

MALZEMELER

  • 250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin
  • 3 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ
  • 3 tatlı kaşığı tozşeker
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

  • 2 adet yumurtanın akı
  • Çörekotu, susam

YAPILIŞI

  • Margarini derin bir kaba alın.
  • Yoğurt, sıvıyağ, tozşeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın.
  • Kabartma tozu ekleyip harmanlayın.
  • Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek un ilave edin ve yoğurun.
  • Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin.
  • Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısının üzerine susam, yarısını üzerine çörekotu serpin.
  • Simitleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.
  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika bekletip, ılındıktan sonra servis yapın.

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