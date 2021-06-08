En çıtır paçanga böreği tarifi: Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak

Paçanga böreği, kolay yapımı ile buzluklarınızda da yerini alabilir. Tüm püf noktalarıyla işte paçanga böreği tarifi.
MALZEMELER
- 2 adet yufka
- 100 gram çemensiz pastırma
- 200 gram kaşar peyniri
- 2 adet yeşil biber
- 3 adet domates
- Sıvı yağ
- Derin yağda kızartmak için galeta unu ve yumurta
- Fırında pişirmek için yağlı fırın kağıdı
YAPILIŞI
- Yufkaları üst üste koyarak dört eşit parçaya keserek bu sayede 8 eşit boyda yufka parçası elde edin.
- Pastırmayı çok küçük parçalar olacak şekilde dilimleyin ve ardından kaşarları rendeleyin.
- Domateslerin kabuklarını soyduktan küçük küpler halinde doğrayın ve yeşil biberleri küçük halka olacak şekilde doğrayın.
- Tüm iç malzemeyi bir kaba alarak karıştırın.
- Kestiğiniz üçgen yufka parçalarının geniş bölümüne malzemeden yeteri kadar ekledikten sonra dar bölüme doğru hafif gevşek olacak şekilde sarın.
- Yufkanın uç kısmına süreceğiniz su sayesinde kolayca kapatabilirsiniz.
- Tüm böreklerin sarımını bitirdikten sonra pişirme yöntemine karar verebilirsiniz.
Alternatif 1:
- Derin yağda kızartmak için bir kapta çırptığınız yumurtaya batırdıktan sonra böreklerinizi galeta ununa bulayın.
- Ardından kızgın yağa bırakarak altın rengini alana kadar kızartın ve fazla yağını bırakması için peçete serili bir servis tabağına alın.
Alternatif 2:
- Daha hafif bir tat için paçanga böreğini yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizdikten sonra üzerlerine yağ sürün.
- Ardından 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin. Pişirme esnasında sık sık kontrol ederek tam istediğiniz pişme derecesini yakalamanızı sağlar.