En çıtır paçanga böreği tarifi: Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak

Paçanga böreği, kolay yapımı ile buzluklarınızda da yerini alabilir. Tüm püf noktalarıyla işte paçanga böreği tarifi.

MALZEMELER

2 adet yufka

100 gram çemensiz pastırma

200 gram kaşar peyniri

2 adet yeşil biber

3 adet domates

Sıvı yağ

Derin yağda kızartmak için galeta unu ve yumurta

Fırında pişirmek için yağlı fırın kağıdı

YAPILIŞI

Yufkaları üst üste koyarak dört eşit parçaya keserek bu sayede 8 eşit boyda yufka parçası elde edin.

Pastırmayı çok küçük parçalar olacak şekilde dilimleyin ve ardından kaşarları rendeleyin.

Domateslerin kabuklarını soyduktan küçük küpler halinde doğrayın ve yeşil biberleri küçük halka olacak şekilde doğrayın.

Tüm iç malzemeyi bir kaba alarak karıştırın.

Kestiğiniz üçgen yufka parçalarının geniş bölümüne malzemeden yeteri kadar ekledikten sonra dar bölüme doğru hafif gevşek olacak şekilde sarın.

Yufkanın uç kısmına süreceğiniz su sayesinde kolayca kapatabilirsiniz.

Tüm böreklerin sarımını bitirdikten sonra pişirme yöntemine karar verebilirsiniz.

Alternatif 1:

Derin yağda kızartmak için bir kapta çırptığınız yumurtaya batırdıktan sonra böreklerinizi galeta ununa bulayın.

Ardından kızgın yağa bırakarak altın rengini alana kadar kızartın ve fazla yağını bırakması için peçete serili bir servis tabağına alın.

Alternatif 2: