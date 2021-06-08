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En çıtır paçanga böreği tarifi: Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak

İster çay saatinde ister misafirlerinize hazırladığınız yemek masasında en çok sevilen çeşitlerden biri olan paçanga böreği tarifi, lezzetiyle herkesin en sevdiği ara sıcaklardan biri. Yufkanın çıtır dokusu pastırma ve kaşarın muhteşem lezzeti ile bir araya gelerek kendine özgü bir tat oluşturuyor. Üstelik pratik yapımı ve iki farklı pişirme yöntemi ile herkesin favorileri arasında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 16:13
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EN ÇITIR PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ: SOFRALARINIZIN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Paçanga böreği, kolay yapımı ile buzluklarınızda da yerini alabilir. Tüm püf noktalarıyla işte paçanga böreği tarifi.

MALZEMELER

  • 2 adet yufka
  • 100 gram çemensiz pastırma
  • 200 gram kaşar peyniri
  • 2 adet yeşil biber
  • 3 adet domates
  • Sıvı yağ
  • Derin yağda kızartmak için galeta unu ve yumurta
  • Fırında pişirmek için yağlı fırın kağıdı

YAPILIŞI

  • Yufkaları üst üste koyarak dört eşit parçaya keserek bu sayede 8 eşit boyda yufka parçası elde edin.
  • Pastırmayı çok küçük parçalar olacak şekilde dilimleyin ve ardından kaşarları rendeleyin.
  • Domateslerin kabuklarını soyduktan küçük küpler halinde doğrayın ve yeşil biberleri küçük halka olacak şekilde doğrayın.
  • Tüm iç malzemeyi bir kaba alarak karıştırın.
  • Kestiğiniz üçgen yufka parçalarının geniş bölümüne malzemeden yeteri kadar ekledikten sonra dar bölüme doğru hafif gevşek olacak şekilde sarın.
  • Yufkanın uç kısmına süreceğiniz su sayesinde kolayca kapatabilirsiniz.
  • Tüm böreklerin sarımını bitirdikten sonra pişirme yöntemine karar verebilirsiniz.

Alternatif 1:

  • Derin yağda kızartmak için bir kapta çırptığınız yumurtaya batırdıktan sonra böreklerinizi galeta ununa bulayın.
  • Ardından kızgın yağa bırakarak altın rengini alana kadar kızartın ve fazla yağını bırakması için peçete serili bir servis tabağına alın.

Alternatif 2:

  • Daha hafif bir tat için paçanga böreğini yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizdikten sonra üzerlerine yağ sürün.
  • Ardından 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin. Pişirme esnasında sık sık kontrol ederek tam istediğiniz pişme derecesini yakalamanızı sağlar.

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