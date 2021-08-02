Hem kahvaltı hem ana öğün: Pratik gözleme tarifi

İster kahvaltıya isterseniz çay saatine hazırlayabileceğiniz farklı gözleme tarifleri ile istediğiniz gibi bir menü hazırlayabilirsiniz. Birbirinden farklı iç malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bu gözlemeler, farklı tatları denemenize olanak tanıyor. İşte peynirli-ıspanaklı gözleme tarifi…
MALZEMELER:
- 4 adet yufka
- 500 gram ıspanak
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 100 gram beyaz peynir
- Tuz, karabiber, pulbiber
- Sıvıyağ
YAPILIŞI:
- Öncelikle iç harcı hazırlamak için bir tavada soğanları biraz kavurduktan sonra salçayı ve baharatları ekleyelim.
- Doğranmış ıspanakları da bu karışıma ilave ederek biraz daha pişirelim.
- Karışım yeterince özdeşleşdikten sonra ocağı kapatalım ve beyaz peyniri de ekleyerek iyice karıştıralım.
- Her bir yufkayı önce ucu biraz açıkta kalacak şekilde ikiye katlıyoruz.
- İç harçtan orta bölüme yerleştirdikten sonra yufkanın diğer uçlarını da iç harcın üzerine gelecek şekilde kapatıyoruz.
- Dikdörtgen şeklini alan yufkaları, ısıtılmış ve yağlanmış tavaya alıyoruz.
- Ardından her iki yüzü de kızaracak şekilde pişirdikten sonra servis tabağına alabiliriz.
- Tüm yufkaları bu şekilde tamamladıktan sonra servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
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