Hem kahvaltı hem ana öğün: Pratik gözleme tarifi

İster kahvaltıya isterseniz çay saatine hazırlayabileceğiniz farklı gözleme tarifleri ile istediğiniz gibi bir menü hazırlayabilirsiniz. Birbirinden farklı iç malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bu gözlemeler, farklı tatları denemenize olanak tanıyor. İşte peynirli-ıspanaklı gözleme tarifi…

MALZEMELER:

4 adet yufka

500 gram ıspanak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

100 gram beyaz peynir

Tuz, karabiber, pulbiber

Sıvıyağ

YAPILIŞI: