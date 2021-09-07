Haberler Roza Haberleri Hamur İşi Haberleri Kahvaltılık Krep Tarifi - En Kolay, Pratik Krep Yapılışı

Kahvaltılık Krep Tarifi - En Kolay, Pratik Krep Yapılışı

Kahvaltı sofralarında sıkça yer edinen krep, kolay yapılışı nedeniyle ev hanımları tarafından çok sık tercih ediliyor. Sütlü ya da sütsüz olarak yapılmasının yanı sıra malzeme çeşidinin çok az olması ve maliyetinin de düşüklüğü nedeniyle krep tarifi en çok merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Nefis yemek tarifleri konusunda kolay krep tarifi yapılışı, malzemeleri ve anlatımını sizlere sunduk. Krep tarifi iki kişilik, dört kişilik yapımı ve dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası Roza’da yer alıyor. Krep tarifi nasıl yapılır sorusuna aşağıdan ulaşarak krep tarifini uygulamaya başlayabilirsiniz.

ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 16:15
KAHVALTILIK KREP TARİFİ - EN KOLAY, PRATİK KREP TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Krep tarifi için kollarınızı sıvadıysanız başlayabiliriz. Tarife geçmeden önce hamurunuzu hazırlayabileceğiniz temiz bir kap ayarlayınız.

Yukarıda belirttiğimiz malzemelerden sırasıyla un, süt ve su kabınıza ilave ederek seri bir şekilde karıştırınız.

Hamurunuzun hiç topak olmaması gerekir. Bu nedenle karıştırma işlemine ara vermeden devam etmenizi öneririz.

Yumurtalarınızı da kabınıza ekleyerek çırpmaya devam edin. Kek hamurundan biraz daha akıcı bir kıvam yakalamaya çalışın.

Hamurunuz hazır hale geldikten sonra sıra geldi pişirmeye. Pişirmek için bir teflon tava hazırlayın.

Teflon tavanıza 1 çay kaşığı kadar tereyağı ya da sıvı yağı koyup fırça yardımıyla her yere dağıtın. Yağ tercihi sizin isteğinize göre olacaktır.

Bir kepçeyle kabınızda yer alan hamuru alıp tavanıza dökün. Tavayı sağa sola kaydırarak hamuru her yere yedirmeye özen gösterin. Görüntü kötü olmaması ve daha iyi pişmesi için hamurun tavanın etrafını kaplaması gerekecektir.

Pişirme işleminin ardından krepleriniz sunuma hazırdır.

SON DAKİKA SON DAKİKA