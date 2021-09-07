Kahvaltılık Krep Tarifi - En Kolay, Pratik Krep Yapılışı

Krep tarifi için kollarınızı sıvadıysanız başlayabiliriz. Tarife geçmeden önce hamurunuzu hazırlayabileceğiniz temiz bir kap ayarlayınız.

Yukarıda belirttiğimiz malzemelerden sırasıyla un, süt ve su kabınıza ilave ederek seri bir şekilde karıştırınız.

Hamurunuzun hiç topak olmaması gerekir. Bu nedenle karıştırma işlemine ara vermeden devam etmenizi öneririz.

Yumurtalarınızı da kabınıza ekleyerek çırpmaya devam edin. Kek hamurundan biraz daha akıcı bir kıvam yakalamaya çalışın.

Hamurunuz hazır hale geldikten sonra sıra geldi pişirmeye. Pişirmek için bir teflon tava hazırlayın.

Teflon tavanıza 1 çay kaşığı kadar tereyağı ya da sıvı yağı koyup fırça yardımıyla her yere dağıtın. Yağ tercihi sizin isteğinize göre olacaktır.

Bir kepçeyle kabınızda yer alan hamuru alıp tavanıza dökün. Tavayı sağa sola kaydırarak hamuru her yere yedirmeye özen gösterin. Görüntü kötü olmaması ve daha iyi pişmesi için hamurun tavanın etrafını kaplaması gerekecektir.

Pişirme işleminin ardından krepleriniz sunuma hazırdır.