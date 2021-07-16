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Minik atıştırmalıklar: Kandil simidi

Özellikle kandil dönemlerinde yapılan bu minik simitler, gevrek dokusu ve muhteşem tadı ile herkesin vazgeçemediği atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Yılın diğer dönemlerinde de yiyebilmeniz için en iyi tarifi sizlere getirdik.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 16:38
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MİNİK ATIŞTIRMALIKLAR: KANDİL SİMİDİ

Kandil simidi, kendine özgü tadı ve eşsiz dokusu ile sadece kandilllerde değil yılın her zamanında bir çay saati atıştırmalığı olarak oldukça seviliyor. İşte kandil simidi tarifi...

MALZEMELER

  • 250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin
  • 3 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ
  • 3 tatlı kaşığı tozşeker
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

  • 2 adet yumurtanın akı
  • Çörekotu, susam

YAPILIŞI

  • Margarini derin bir kaba alın.
  • Yoğurt, sıvıyağ, tozşeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın. Kabartma tozu ekleyip harmanlayın.
  • Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek un ilave edin ve yoğurun.
  • Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin.
  • Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısının üzerine susam, yarısını üzerine çörekotu serpin.
  • Simitleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.
  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  • Fırında 10 dakika bekletip, ılındıktan sonra servis yapın.

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