Minik atıştırmalıklar: Kandil simidi

Kandil simidi, kendine özgü tadı ve eşsiz dokusu ile sadece kandilllerde değil yılın her zamanında bir çay saati atıştırmalığı olarak oldukça seviliyor. İşte kandil simidi tarifi...

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

3 çorba kaşığı yoğurt

1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ

3 tatlı kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un

1 çay kaşığı kabartma tozu



Üzeri için

2 adet yumurtanın akı

Çörekotu, susam

YAPILIŞI