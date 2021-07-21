Kokusuna bayılacaksınız! Kavunlu ve karpuzlu içecek

MALZEMELER: 2 dilim karpuz 2 dilim kavun 1 adet soyulmuş şeftali 10-15 adet çekirdeksiz üzüm 2-3 adet çekirdekleri çıkarılmış mürdüm eriği 3-4 çorba kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu 1 tatlı kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış nane 1 çorba kaşığı yoğurt veya krema Servis için: İnce kırılmış buz YAPILIŞI: Kavun ve karpuzun çekirdeklerini çıkarın, kabuklarını ayırıp blendere alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip birlikte çekin. Bir sürahiye aktarın ve buz ilave ederek, soğuk olarak servis yapın.