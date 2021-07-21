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Kokusuna bayılacaksınız! Kavunlu ve karpuzlu içecek

Her yaz mevsiminin favori meyveleri olan kavun ve karpuzu bu içecekte bir arada bulacaksınız! İşte muhteşem lezzetin tarifi...

Giriş Tarihi: 21.07.2021 16:49
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KOKUSUNA BAYILACAKSINIZ! KAVUNLU VE KARPUZLU İÇECEK

MALZEMELER:

  • 2 dilim karpuz
  • 2 dilim kavun
  • 1 adet soyulmuş şeftali
  • 10-15 adet çekirdeksiz üzüm
  • 2-3 adet çekirdekleri çıkarılmış mürdüm eriği
  • 3-4 çorba kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış nane
  • 1 çorba kaşığı yoğurt veya krema

Servis için:

  • İnce kırılmış buz

YAPILIŞI:

  • Kavun ve karpuzun çekirdeklerini çıkarın, kabuklarını ayırıp blendere alın.
  • Üzerine kalan malzemeyi ilave edip birlikte çekin.
  • Bir sürahiye aktarın ve buz ilave ederek, soğuk olarak servis yapın.
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