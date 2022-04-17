Asla bitmeyecek bir aşkın sırrını veriyoruz! Bunu birlikte yaptığınızda…

Uzun sağlıklı ilişki demek; öncelikle iyi hissettiren bir ilişki demektir. Yanında eğlendiğiniz, iyi hissettiğiniz, yıllarca her anınıza ortak olduğunuz…Uzun ilişkiye sahip insanlar bir süre sonra o ilişkinin dinamiğini kaybettiğini hissediyor. Gelin birlikte ilişkinizin dinamiğini yükseltecek çözümlere bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.04.2022 10:32

Çoğu zaman çiftler, ailevi yükümlülükler, sağlık sorunları ve para sorunları gibi konulardan geçerek zirveye ulaşabilirler. Bu da ilişkideki kıvılcımın, nereye gittiğini sorgulamanıza neden olabilir. Ancak perakende terapisi yani; insanların stresli ve depresyonda olduğu zamanlarda ruhunu iyileştirmek için alışveriş yapılan bir tedavi yöntemidir. İşte heyecanınızı geri getirecek bu terapiyi 5 yol ile anlatıyoruz…

İYİ HİSSETMEK HORMONLARINI HAREKETE GEÇİRİR Bir şey satın aldığımızda, beynimiz endorfin ve dopamin ile küçük bir sihirbazlık numarası yaparak "iyi hissetme" dinamiklerini harekete geçirir. Bu sayede ruh halini iyileştirebilir ve ilişkinizde oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. İlişkinizi canlandırmak için pahalı bir şey satın almanıza gerek yok, önemli olan ikinizin çıktığı yolculuk. Bu yüzden ucuz bir hediyeye para harcamak, pahalı bir hediyeden daha iyi bir sonuca sahip olabilir. Bir başka eğlenceli gerçek de, endorfinleriniz yalnızca bir şey satın aldığınızda devreye girmez, aynı zamanda bir paket almadan önce de ortaya çıkabilir. Hadi partnerinizin bahsettiği o gömleği sipariş etme zamanı!