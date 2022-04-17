Asla bitmeyecek bir aşkın sırrını veriyoruz! Bunu birlikte yaptığınızda…

Çoğu zaman çiftler, ailevi yükümlülükler, sağlık sorunları ve para sorunları gibi konulardan geçerek zirveye ulaşabilirler. Bu da ilişkideki kıvılcımın, nereye gittiğini sorgulamanıza neden olabilir. Ancak perakende terapisi yani; insanların stresli ve depresyonda olduğu zamanlarda ruhunu iyileştirmek için alışveriş yapılan bir tedavi yöntemidir. İşte heyecanınızı geri getirecek bu terapiyi 5 yol ile anlatıyoruz…
İYİ HİSSETMEK HORMONLARINI HAREKETE GEÇİRİR
Bir şey satın aldığımızda, beynimiz endorfin ve dopamin ile küçük bir sihirbazlık numarası yaparak "iyi hissetme" dinamiklerini harekete geçirir. Bu sayede ruh halini iyileştirebilir ve ilişkinizde oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. İlişkinizi canlandırmak için pahalı bir şey satın almanıza gerek yok, önemli olan ikinizin çıktığı yolculuk. Bu yüzden ucuz bir hediyeye para harcamak, pahalı bir hediyeden daha iyi bir sonuca sahip olabilir. Bir başka eğlenceli gerçek de, endorfinleriniz yalnızca bir şey satın aldığınızda devreye girmez, aynı zamanda bir paket almadan önce de ortaya çıkabilir. Hadi partnerinizin bahsettiği o gömleği sipariş etme zamanı!
BİRLİKTE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN
Çiftlerin birlikte kaliteli zaman geçirmeleri çok önemlidir . Bazıları için tatile çıkmak samimi ve keyifli olarak görülür, ancak diğerleri için bundan çok daha basit olabilir. Aynı eski yerleri gezmek yerine yeni bir mağazaya giderek partnerinizle olan ilişkinizi eğlenceli ve romantik hale getirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta birlikte su şişesi almak gibi basit şeyler yapmak, izin verirseniz eğlenceli olabilir.
PARTNERİNİZ HAKKINDA DAHA FAZLASINI KEŞFETMENİZE YARDIMCI OLACAKTIR
Birlikte alışveriş yapmak ikinizi de daha iyi bir ruh haline sokmakla kalmaz, aynı zamanda yeniden bağlantı kurmanıza ve birbirinizi yeniden keşfetmenize yardımcı olabilir. Belirli kıyafetler söz konusu olduğunda eşinizin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını öğrenebilir, bu sayede birbirinizin alışveriş tarzlarını ve tercihlerini anlayabilirsiniz.
PARLAK VE RENKLİ GİYSİLER SATIN ALIN
Bir araştırmaya göre; yapılan alışverişin terapide kıskançlık duygularıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Partnerinizin başka birine daha fazla ilgi göstermesini kıskanıyorsanız, göz alıcı, renkli bir gömlek veya elbise satın almanız kıvılcımınızı geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Kıskançlık, sizi büyük olasılıkla eşinizin dikkatini çekecek şeyler satın almaya yönlendirebilir. Hafif tonlu giysiler yerine parlak giysiler satın alma isteğinizi artırır.
İLK ADIMI SİZ ATIN
İnisiyatif almamak ilişkinizdeki aksiliklerden biri olabilir. Bu çok önemlidir, çünkü partnerinizin onunla zaman geçirmek istediğinizi bilmesini sağlayacaksınız. Böylece ilişkinizde kötü düşünceleri azaltmış olacaksınız. Bir şey almasanız bile, birlikte alışveriş merkezini ziyaret edebilirsiniz.