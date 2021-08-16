Beden dili her şeyi değiştirir! İşte kendinizi daha özgüvenli hissedeceğiniz ipuçları

Duruşumuz, jestlerimiz ve hareketlerimizle, aslında biraz gergin veya yorgun hissetsek bile, başkalarını kendimize güvendiğimize ikna edebiliriz. Bir sonraki randevumuzda veya bir sonraki iş görüşmemizde en iyi izlenimi bırakmak istediğimizde, beden dilimize dikkat etmek, bunlardan herhangi birinin gerçekleşmesinin anahtarıdır.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA GÖZ KONTAKTI KURUN

Beden dili uzmanı yazar Michael Ellsberg'e göre, göz teması, başka bir kişiyle yüz yüze etkileşim söz konusu olduğunda en önemli ve güçlü araçlardan biridir. Uygun göz temasını sürdürmek dürüstlük, samimiyet, ulaşılabilirlik, dikkat ve dinlemeye isteklilik anlamına gelir. Sadece çok meraklı görünmemeye dikkat etmelisiniz, bunun dışında oldukça etkili bir yöntemdir.

Aynı şekilde, bir konuşma sırasında göz teması kuran bir kişi, özgüven aşılarken bir yandan da güvenlik duygusu verebildiğini gösterme eğilimindedir. Öte yandan, tersini yapmak, yani birisiyle konuşurken uzağa bakmak veya aşağıya bakmak, genellikle bir güvensizlik işareti olarak anlaşılır.

HAFİFÇE ÖNE EĞİLEREK KONUŞUN

Başka biriyle sohbet ederken duruşunuzu düşünmek isteyebilirsiniz. Bu, özellikle oturuyorsanız önemlidir, çünkü öne eğilmek gerçekten bir fark yaratabilir. Öne eğilmek, karşınızdaki kişiye dikkat ettiğinizi ve söyledikleriyle ilgilendiğinizi gösterir. Aynı zamanda bu duruş, sizinle muhatapınız arasındaki engelleri azaltarak veya ortadan kaldırarak bir özgüven mesajı gönderir.

Öte yandan, geriye yaslanmak, sizinle diğer kişi arasındaki mesafeyi artırarak ilgi veya dikkat eksikliğini gösterir.

BAŞINIZI DİK TUTUN

Genel olarak, başı eğik yürüyen veya başka biriyle konuşurken başını öne eğerek yürüyen insanlar, içe dönük bir kişiliğe sahiptir. Bu duruşlar genellikle özsaygı veya özgüven eksikliği olarak da yorumlanır. Tam tersine, birisi başını kaldırarak yürür veya başkalarıyla konuşursa, bu onların güvenli, kendinden emin ve gururlu biri gibi görünmesini sağlayacaktır.

Sonunda, bu tür duruşların aynı zamanda açıklığı ve dürüstlüğü ifade ettiği gerçeği ortaya çıkıyor, çünkü bu durum, kişi hiçbir şey saklamıyor ve kristal berraklığında olmaktan ve başkaları tarafından okunmaktan korkmuyor gibi bir anlam kazandırır.