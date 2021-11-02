Bilim gerçek aşkın formülünü buldu! İlk buluşmada bunu yaşarsanız…

İlk buluşmada beden dilini ve tavırlarınıza benzer cevaplar almanın, buluştuğunuz kişinin sizinle ilgilendiğinin kesin işaretleri olduğu sık sık söylenir. Ancak Hollanda'daki araştırmacılara göre, eşzamanlı terleme ve kalp atış hızı, romantik bir çekiciliğin çok daha iyi göstergeleri olduğunu buldu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:37

Bir araştırmada uzmanlar, ilk buluşmaya giden kişilere davranışsal ve fizyolojik sinyalleri ölçmek için erkek ve kadın katılımcılara izleme gözlükleri ve diğer cihazları taktı. Fiziksel çekim ile beden dilini kopyalamak arasında arasında anlamlı bir bağlantı bulamadılar. Fakat başka bir veri, aradaki çekimin çok daha güçlü bir göstergesini tespit etti. Fizyolojik eşzamanlılık' (eşzamanlı terleme ve kalp atışları), daha derin duygusal anlayışın habercisi olduğunu fark ettiler.

"FİZYOLOJİK BELİRTİLER KİLİT ROLDE" Araştırmacılar, örtülü, bilinçsiz ve düzenlenmesi zor olan bu biyolojik sinyallerin, insanların ilk tanıştıklarında 'duygusal olarak hizalanmasına' yardımcı olabileceğini söylüyor. Çalışma, Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nde araştırmacı olan Eliska Prochazkova tarafından yönetildi ve Nature Human Behavior'da yayınlandı. Prochazkova ve meslektaşları verdikleri demeçte, "İnsanlar, genellikle kısa etkileşimler yoluyla, birbirlerini çekme ve birbirleriyle bağlantı kurma yeteneğiyle refahları şekillenen sosyal hayvanlardır" diyor. Çalışmada, laboratuvar dışında gerçek hayattaki flört etkileşimleri sırasında katılımcı çiftlerin arasındaki fizyolojik dinamikleri ölçüldüğünü belirtti.

"KALP ATIŞ HIZI SENKRONİZASYONU GÜÇLÜ BAĞIN BİR İŞARETİ" Gülümsemeler, kahkahalar, bakışlar veya bu sinyallerin taklit edilmesi gibi açık sinyallerin çekicilikle önemli ölçüde ilişkili olmadığını bulduklarını belirten Prochazkova, bunun yerine, cazibe, kalp atış hızındaki senkronizasyon ve eşler arasındaki gizli, bilinçsiz ve düzenlenmesi zor cilt iletkenliği ile tahmin edildi. Prochazkova, "Bulgularımız, etkileşim halindeki eşlerin bilinçaltı uyarılma seviyeleri eşzamanlı olarak yükselip alçaldıkça çekiciliğinin arttığını ve azaldığını gösteriyor" açıklamasında bulunarak aslında çekim gücünün biyolojik boyutta ne kadar etkili olduğu konusunda önemli bir ipucu veriyor. Araştırmacılar, çevrimiçi flört dünyasında, çekiciliği neyin tanımladığı sorusunun hiç bu kadar alakalı olmadığını iddia ediyor. Ancak insanların bir partnerde gerçekten aradığı şey, vücutta bir duyum olarak ifade edilen ve yüz yüze etkileşimler sırasında ortaya çıkması daha olası olan bir 'bağlılık hissi'dir.