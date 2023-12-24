Değiştiremediğin insanlara karşı ne yapmalısın?

Kayınvalidesine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmaya özen göstermiş. Ona sevdiği yemekler hazırlamış, tatlı ikramlarda bulunmuş. Karışımı da azar azar yemeklere katmış. Gelininin yakın ilgisi kayınvalidenin dikkatini çekmiş. Aralarındaki ilişkinin olumlu yönde değişmesinden çok hoşlanmış. Buna karşılık o da gelinine iyi davranmaya başlamış. Zamanla gelinini kızı gibi görür olmuş. Aralarından su sızmaz olmuş. Böylece evin huzuru da yerine gelmiş. Herkesin keyfi yerindeymiş. Kadın, bir zaman sonra kayınvalidesinin yemeklerine kattığı karışım yüzünden kendini suçlamaya başlamış, pişmanlık duymuş. Kayınvalidesinin aslında kötü bir kadın olmadığını düşünüyormuş artık. Onun ölümüne yol açacağını düşünmek içini acıtmış. Sonunda soluğu aktarın yanında almış yine... "Bana bir panzehir yap lütfen" demiş. "Kayınvalidemin içtiği karışım yüzünden ölmesini istemiyorum." Aktar gülmeye başlamış kadının isteğini duyunca. "Merak etme" demiş. "Kayınvaliden ölmeyecek. Sana verdiğim karışımın içinde kuvvet veren bitkilerin özleri var. Asıl zehir, ikinizin kafasındaydı. Sen ona iyi davrandıkça zehir dağıldı ve yerini sevgiye bıraktı. Artık huzur içinde evine dönebilirsin."





DEĞİŞTİREMEDİKLERİN KARŞISINDA SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMA

Bil ki o noktada bütün sınav seninle ilgilidir. Yaradan, senin kendini onarabiliyor olmanı görmek istiyordur. Bu değişimi hak edip etmediğini sınıyordur. Yeryüzünde bir ağacın yaprağının rüzgârda hareket ediyor olması bile tesadüfe bırakılmamışsa, sonsuz bir iradenin kontrolü altındaysa, değiştiremediğin insanlar da ilahi planın bir parçasıdır, bunu unutma. Sevgi ve coşku enerjisini, senden enerji çalmaya çalışan insanlara karşı bile bonkörce verebiliyorsan, gönlünün zenginliği almadan vermeye yetebiliyorsa, değişimi hak edersin. Her şeyin bir sebebi vardır. Elinden geleni yaptığın halde hiçbir şeyi değiştiremiyorsan, Sonuç olarak, hayatımızdaki değiştiremediğimiz insanlarla başa çıkmak, hem sabır hem de anlayış gerektirir. Kendi sınırlarımızı belirlemek, olumsuz etkilerden korunmak ve pozitif bir yaşam sürdürmek için bilinçli çabalarımızı sürdürmeliyiz. İletişimde açık olmak, empati yapmak ve kendi duygusal sağlığımızı korumak, bu süreçte bizim için rehber olacaktır. Unutmayalım ki, hayatımızda karşılaştığımız zorluklar ve insanlar, aslında bizi daha güçlü ve daha bilinçli hale getiren deneyimlerdir. Bu deneyimler sayesinde kendimizi geliştirir ve hayatın zorluğuna rağmen mutluluğu bulma yolunda ilerleriz. Bir başka yazıda görüşmek üzere hoşça kal yol arkadaşım