İlişkinizin sessiz katili! Bu davranış aşkı bitiriyor…

Evlilik ve aile terapisti olan Elinor Bawnik, "Haksızlığa uğradığınızda kırgınlık veya öfke hissedersiniz. Öfke duygusunun geçmesi kırgınlığa göre daha hızlıdır. Kırgınlık hisseden taraf ilişkide bazı davranışlarında bu duygusunu belli eder. Bu durum ilişkinin zamanla zayıflamasına neden olur." diyor.
İlişkisel ilişkiler üzerine on yıldan fazla bir deneyime sahip olan Evlilik ve Aile terapisti Michaela Decker, "Kırgınlık, genellikle küçük işaretlerle başlar ve bu durum karşı taraf tarafından hissedilmeyebilir." diyor.
İlişkinizde problem olduğunu gösteren işaretler;
SIK İLETİŞİM KURMAMAK
Kızgınlık büyüdükçe, iletişim kurma arzusu küçülür. Decker, "Duygusal acı hissettiğimizde, kendimizi duygusal olarak daha az erişebilir hale getiriyoruz." diyor.
GENELLEŞTİRİLMİŞ İFADELER KULLANMA
"Her zaman" ve "asla" gibi genel ifadeler nadiren doğruluğu ifade eder. Hayal kırgınlıklarını anlatırken kullandığımız bu ifadeler, hatanın düzeltilebilmesi için neler yapmak gerektiğinden çok neyin yanlış olduğuna dair takıntıları gösterir. Decker, "Birine kırıldığımızda, zihnimiz aşırı tetikte olur ve neden küskünlük hissettiğimize dair temalar arar.
PASİF AGRESİF OLMAK
Decker, "Kırgınlıkların başında genellikle duygularımızı dışa vurma eğiliminde oluruz. Bizi rahatsız etmeyecek kadar küçük şeyler tarafından tetikleniriz ve tepkilerimiz normalden daha yoğundur. Örtülü mesajlar veririz ve açık olmak yerine iğneleyici cümleler kurarız. Aklımızdaki küçük problemler büyük sorunlara dönüşür. Alaycı bir mimik, duygusallaşma ve hızlı iç çekme sohbetten daha kolay gelir. Decker'a göre, pasif agresiflik kontrol edilmezse gelecekte büyük sorunlara neden olabilir.
PARTNERİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMA
Partnerimiz tarafından haksızlığa uğradığımızda, tüm diğer 'mutlu' çiftler gibi bizi mutlu etmekten alıkoyan şeyin ne olduğunu merak etmeye başlarız. Decker, "Bir eşe veya partnere içerlediğimiz zaman, özlemle, ihtiyaçlarımızın romantik veya platonik başka ilişkilerde karşılandığını hissettiğimiz zamanları düşünebiliriz" diyor.
AŞIRI ŞİKAYET ETMEK
Öfke ve hayal kırıklığı bizimle kalma eğiliminde olduğundan, başkalarının görüşleriyle doğrulama aramak yaygın bir şeydir. Ancak Bawnik'e göre, her zaman istediğimiz empatiyi elde edemeyebiliriz ve bu da daha fazla kırgınlığa yol açabilir. Başarısız bir etkileşimden sonra, sınırlarımıza saygısızlık edildiğini veya yanlış iletişim kurulduğunu hissettiğimizde kızgın hissederiz. Bu nedenle başkalarına şikayet etme ihtiyacı hissederiz.
GERİ ALAMAYACAĞIN ŞEYLERİ SÖYLEMEK
Decker, "Kızgınlık çoğu zaman sanki duyulmuyormuşuz gibi hissettirir. O anın sıcağında partnerimize daha incitici şeyler söyleriz ve sonra daha fazla pişmanlık ve utançla dolarız." diyor.
KÜSKÜNLÜK İLİŞKİNİZİ ESİR ALDIĞINDA NE YAPMALISINIZ?