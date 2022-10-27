İlişkinizin sessiz katili! Bu davranış aşkı bitiriyor…

Evlilik ve aile terapisti olan Elinor Bawnik, "Haksızlığa uğradığınızda kırgınlık veya öfke hissedersiniz. Öfke duygusunun geçmesi kırgınlığa göre daha hızlıdır. Kırgınlık hisseden taraf ilişkide bazı davranışlarında bu duygusunu belli eder. Bu durum ilişkinin zamanla zayıflamasına neden olur." diyor.

İlişkisel ilişkiler üzerine on yıldan fazla bir deneyime sahip olan Evlilik ve Aile terapisti Michaela Decker, "Kırgınlık, genellikle küçük işaretlerle başlar ve bu durum karşı taraf tarafından hissedilmeyebilir." diyor.