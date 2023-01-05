İnsan ilişkilerinizi kökten değiştirecek! Beden dilinizle "etkileyiciliğinizin" sınırlarını zorlayın

FİKİR BİRLİĞİNDEN ÇIKMAK İÇİN GERİYE DOĞRU GİDİN

Psikolog Francesca, insanların sizi daha güçlü biri olarak görmesinin diğer formülünün, birinin söylediği bir şeye katılmamanız halinde "uzaklaşmak" olduğunu belirtiyor. Masadan uzaklaşmak, kişiyle söylediklerinizde "aynı fikirde" olmadığınızı gösteriyor.

Bir masa etrafında sohbet ediyorsanız, sandalyenizde geriye doğru yaslanmak, tartışmaya olumsuz bir yanıt verdiğinizin göstergesi haline geliyor. Bu hareketin aynı zamanda karşınızdaki kişinin tehdit altında hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle ne zaman ve nasıl kullandığınıza da dikkat etmek önem taşıyor.