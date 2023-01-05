İnsan ilişkilerinizi kökten değiştirecek! Beden dilinizle "etkileyiciliğinizin" sınırlarını zorlayın

Sosyal medyada paylaştığı videolarından birinde Psikolog Francesca Tighinean, kişilere bulundukları ortamda dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda kendilerini nasıl "kendine güvenen" bir profil çizebileceklerine dair beden dillerini kullanabileceklerini anlatma yöntemlerini izledi.
GÜÇLÜ HİSSETMEK İÇİN ELLER KALÇAYA
İlk ipucu, kontrolü "ele geçirmiş" gibi görüneceğiniz bir ayrıntı ise bu noktada öne çıkıyor. Ellerinize kalçalarınızın iki yanına koymak, kendinize güvenli bir imaj çizmenin "klasik bir duruşu" olarak değerlendiriliyor. Araştırmalar, yaygın olarak 'güç duruşu' olarak adlandırılan bu duruşun sizi açtığını ve daha uzun görünmenizi sağladığını, bunun da enerji seviyenizi ve güveninizi artırmaya yardımcı olduğunu ve kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağladığını göstermiştir.
Hatta araştırmalar, ellerinizi kalçanızın üzerinde tutmanın sizi risk almaya ve sunumlarda veya röportajlarda daha iyi performans göstermeye daha yatkın hale getirdiğini bile göstermiştir. Bir röportaja veya sunuma gitmeden önce iki dakika elleriniz kalçanızda poz vermeyi deneyin ve kendinizi daha sakin ve kendinden emin hissedebilirsiniz.
FİKİR BİRLİĞİNDEN ÇIKMAK İÇİN GERİYE DOĞRU GİDİN
Psikolog Francesca, insanların sizi daha güçlü biri olarak görmesinin diğer formülünün, birinin söylediği bir şeye katılmamanız halinde "uzaklaşmak" olduğunu belirtiyor. Masadan uzaklaşmak, kişiyle söylediklerinizde "aynı fikirde" olmadığınızı gösteriyor.
Bir masa etrafında sohbet ediyorsanız, sandalyenizde geriye doğru yaslanmak, tartışmaya olumsuz bir yanıt verdiğinizin göstergesi haline geliyor. Bu hareketin aynı zamanda karşınızdaki kişinin tehdit altında hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle ne zaman ve nasıl kullandığınıza da dikkat etmek önem taşıyor.
Aynı zamanda ilgisizliği veya enerji eksikliğini çağrıştırabilir, bu da bu hareketi yalnızca söylenenler hakkında kesinlikle aynı fikirde olmadığınızda ve zeminde durmaya hazır olduğunuzda kullanmanız gerekiyor.
GÜVENİLİR İMAJI İÇİN BAŞ PARMAKLAR HAVAYA
Psikolog 'herhangi bir durumu kontrol etmek için beden dili ipucu' gösterdi. İlk tavsiyesi, başkalarının sizin 'güvenilir' olduğunuzu düşünmesini istiyorsanız 'çan kulesi pozisyonunu' kullanmaktı. Parmak uçlarınızı birbirine değdirerek ve başparmaklarınızı yukarı doğrultarak diğerlerine 'her şeyin yolunda' olduğunu göstermeye yardımcı olabilirsiniz.
Bu beden dili hareketi, başkalarına söylediklerinize tam olarak inandığınızı gösterme eğilimindedir. Çan kulesi pozisyonu bir güven göstergesidir ve liderler veya iktidardakiler tarafından sıklıkla kullanılır. Bu jest genellikle sunumlarda kullanılır, ancak beden dili uzmanları, bir konuşmacının bu hareketi kullanmasının söylediklerini doğru yapmadığına dikkat çektiğini belirtiyor.
KONUYA HAKİM OLDUĞUNUZU GÖSTERMEK İÇİN ELLERİNİZİ ÜST ÜSTE KOYUN
Bir diğer ipucu, kullanıcılara bir grup içindeyken nasıl hakimiyet kuracaklarını göstermekti. Francesca, ellerinizi birbirinizin üzerine koyarak kontrolün sizde olduğunu başkalarına gösterebileceğinizi açıkladı. Psikolog, "Bir grupta hakimiyet kurmak istiyorsanız, ellerinizi birbirinizin üzerine koyun" dedi.
Bu hareketin diğerlerine sizin "grubun lideri" olduğunuzu göstereceğini açıkladı. Bu jest genellikle liderler tarafından kullanılır. Gruptaki diğerlerine, durumun kontrolüne sahip olduklarını ve sorumlu olduklarını gösterir. Psikolog, avuçlarınızı yere koymanın diğerlerine hakimiyet duygunuzu hızla göstereceğini açıkladı.