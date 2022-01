Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Hayatı nasıl gördüğün baktığın yerde gizli"

BAZILARI HER KOŞULA İSYAN EDER!

Olumsuz düşüncelere inanıp hayatımızı bu şekilde sürdürüyor olduğumuzu çoğu zaman fark edemiyoruz. Bundan dolayı da kendimizi "Tüm kötü şeyler beni buluyor, her şey çok kötü gidiyor, şanssızım" diyerek demoralize edebiliyoruz. Hep aynı döngülerin kaderimiz olduğunu düşünüyoruz. Bizim dışımızdaki tüm insanlar çok mutlu, çok başarılı ve çok iyiymiş gibi geliyor. Her insan hayatının belirli dönemlerinde üzüntü yaşamaktadır. Fakat bazılarımız bu tür olayları hayattan ders almak olarak görürken, bazılarımız hep benim başıma geliyor deyip isyan eder.

Aynı olayı yaşayan iki kişiden birinin daha ileri gidiyor olmasındaki tek farksa yaşadığı olayın olumlu tarafını yakalayıp ileriye doğru adım atmasıdır. Başımıza gelen her problem aslında hayatımızdaki öğretmenimizdir. Öğretmenin dersinden geçmemiz ise dersi çok iyi dinlememiz, onun ne demek istediğini anlamamız ve yaşanılan her türlü sınavdan iyi hissederek çıkmamızla mümkün olmaktadır.

Mutluluk bir düşünce biçimidir ve bu düşünce biçimi tamamen yaşanılan olaylara, durumlara bakmaksızın hayata baktığın pencere ile mümkün olmaktadır. Bu pencere olumlu yönde olduğunda yansıması duygu ve davranışlarımıza da olacak ve zincirin halkası gibi tüm iyi hisler bizi sarmaya devam edecektir. İşte en büyük zenginlik bundan dolayı o pencereyi çiçeklerle yani olumlu bakış açımızla süslemektir.