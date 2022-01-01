Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Hayatı nasıl gördüğün baktığın yerde gizli"

2022’ye girerken olumsuz düşüncelerden kurtulmanın yollarına odaklanalım. Bu yıl sürekli şikayet eden, hiçbir şeyden memnun olmayan kişilerden uzak durun. Küçük detaylar bile olsa sizi mutlu eden şeyleri keşfedin

ESRA EZMECİ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.01.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 09:35

Gün içinde aklımıza birçok olumsuz düşünce gelmektedir. Olumsuz negatif düşünceler gelince bizler de kendimizi kötü hissederiz. Sanki gelecek zamanda kötü şeyler olacakmış yani başarısız olacağız, okulu geçemeyeceğiz, istediğimiz işe sahip olamayacakmışız gibi... Ya da evliliğimiz, ilişkimiz bir gün bozulacakmış gibi korkularımız olabilir. Aslında olumsuz düşünceler bizim hayattan beklentilerimizi ya da umutsuz olduğumuzu gösteren düşünce yapılarıdır. Bazen durup dururken gelen olumsuz düşünceler bardağın boş tarafını görmemize sebep olur. Düşüncelerimizin bizi farklı yönlerde etkilemesi şuna benzemektedir: Aynı sınıftaki iki öğrencinin yetişkinlik yaşamlarında okul anılarından bahsettiklerinde birinin okulu berbat bir yer olarak anlatıyor olması diğerininse öğretmen ve arkadaşlarla birlikte çok güzel geçen okul yıllarından bahsetmesi... Düşüncelerimizin bizi olumlu yönde etkilemesi aslında aynı durumu yaşayıp farklı şeyi görmek ve düşünmek sebebiyle oluyor. Bundan dolayı olumlu düşünmenin temel adımı aslında yaşadığımız olaylara karşı var olan bakış açımızı değiştirip iyi hissetmek için en temel adımı atmaktır.





BAZILARI HER KOŞULA İSYAN EDER!

Olumsuz düşüncelere inanıp hayatımızı bu şekilde sürdürüyor olduğumuzu çoğu zaman fark edemiyoruz. Bundan dolayı da kendimizi "Tüm kötü şeyler beni buluyor, her şey çok kötü gidiyor, şanssızım" diyerek demoralize edebiliyoruz. Hep aynı döngülerin kaderimiz olduğunu düşünüyoruz. Bizim dışımızdaki tüm insanlar çok mutlu, çok başarılı ve çok iyiymiş gibi geliyor. Her insan hayatının belirli dönemlerinde üzüntü yaşamaktadır. Fakat bazılarımız bu tür olayları hayattan ders almak olarak görürken, bazılarımız hep benim başıma geliyor deyip isyan eder.

Aynı olayı yaşayan iki kişiden birinin daha ileri gidiyor olmasındaki tek farksa yaşadığı olayın olumlu tarafını yakalayıp ileriye doğru adım atmasıdır. Başımıza gelen her problem aslında hayatımızdaki öğretmenimizdir. Öğretmenin dersinden geçmemiz ise dersi çok iyi dinlememiz, onun ne demek istediğini anlamamız ve yaşanılan her türlü sınavdan iyi hissederek çıkmamızla mümkün olmaktadır.

Mutluluk bir düşünce biçimidir ve bu düşünce biçimi tamamen yaşanılan olaylara, durumlara bakmaksızın hayata baktığın pencere ile mümkün olmaktadır. Bu pencere olumlu yönde olduğunda yansıması duygu ve davranışlarımıza da olacak ve zincirin halkası gibi tüm iyi hisler bizi sarmaya devam edecektir. İşte en büyük zenginlik bundan dolayı o pencereyi çiçeklerle yani olumlu bakış açımızla süslemektir.





DAVRANIŞA GÖRE KARŞILIK ALIRSINIZ

Fleishman durumu çok güzel özetlemiş: "Dünyanın size iyi davranmadığını düşünüyor musunuz, dünyaya karşı tutumunuz mükemmelse mükemmel sonuçlar alacaksınız. Dünyayla ilgili şöyle böyle hissediyorsanız bu dünyadan alacağınız karşılık ortalama olacaktır. Dünyayla ilgili olumsuz duygular beslerseniz, yaşamdan yalnız olumsuz yanıtlar aldığınızı hissedeceksiniz."

Yani biz dünyayla ve yaşamımızla ilgili eğer olumlu düşünme yöntemimizi oluşturabilirsek evren de bize aynı olumlu yanıtlarla gelecektir.

Dünyanın size asla iyi davranmadığını, tüm kötü şeylerin sizi bulacağını, hiçbir şeye değer olmadığınızı düşünüyorsanız yaşam sunduğunuz bu durumu size geri verecektir. Ve tam da bu yansıttığınızı olumsuz şekilde yaşayacaksınız. Yeni yıl yeni umutlar ve yeni kararlar demek. Değişim kişinin kendisinden başlar. Hadi gelin bu sene dünyaya pozitif duygular gönderelim ve iyi hislerle karşılık alalım. Olumlu düşünme adımları 2022 için hedefimiz olsun.