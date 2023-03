Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Vazgeçmek cesaret işidir"

1. ZAMANLA GÜZEL ŞEYLER YENİDEN VAR OLACAK

Bir şeyin veya bir insanın kaybı ile, kişi hayatındaki tüm her şey sonlanmış gibi hissedebilir. Bu his birkaç ay duygu durumunuzu etkileyebilir. Bu süre içinde de kaçınılmaz olarak bir yas sürecine giriş sağlarsınız. Unutmayın ki vazgeçmek cesaret gerektiren bir eylemdir. Hiçbir kişi, acı ve kedere yaslanırken hayatını dilediği gibi yaşayamaz. Birinden vazgeçtiğinizde veya kaybettiğinizde onu özgür bir şekilde kendi yoluna bırakabilmelisiniz ki, siz de kendi yolunuza devam edebilin. Elbette ki, arkada bıraktıklarınız unutulmayacak ama yine de her daim gülmek için cesaretiniz olacak. Değişen duygulara ve yas sürecine belirli bir zaman vermeniz gerek. Tabii ki hiçbir şeyin eski haline dönmeme olasılığı da var. Ancak durumun farklı gelişmesi kötü olduğu anlamına gelmez. Tersine bazen farklı olan şeyler, önceki ihtimalden çok daha güzel, çok daha mutlu durumlara yol açabilir.