"Lovebombing" nedir? Mutlu sandığınız ilişkinin ardındaki büyük tehlike!

Lovebombing, bir kişinin bir başkasına aşırı ilgi, sevgi ve değer göstermesi olarak tanımlanan bir manipülasyon yöntemidir. Bu yöntem genellikle yeni başlayan ilişkilerde kullanılır ve amacı, karşı tarafın duygusal olarak bağımlı hale gelmesini sağlamaktır.
Lovebombing yapan kişiler, genellikle karşı tarafın kendini özel ve değerli hissetmesini sağlarlar. Bu durum, karşı tarafın duygusal olarak bağımlı hale gelmesine neden olabilir. Bağımlı hale gelen kişi, ilişkiyi kaybetme korkusuyla karşı tarafın her istediğini yapmaya hazır hale gelir.
Lovebombing yapan kişiler, karşı tarafı kontrol etmek, güvenini kazanmak ve duygusal olarak bağımlı hale gelmesini sağlamak gibi amaçlarla karşı tarafı genellikle manipüle eden bir tavra sahiptir.
Lovebombing, duygusal istismar olarak kabul edilen bir davranıştır. Bu davranış, karşı tarafın duygusal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Lovebombing yapan kişilerin bazı ortak özellikleri bulunur. Bu özelliklere karşı dikkatli olmak, ilişkide kendinizi koruyabilmenin de kilit noktasına dönüşebilir. Örneğin; bu kişiler, narsist veya antisosyal kişilik bozukluğu olabilirler. Duygusal olarak olgunlaşmamış olmak, ilişkilerde güven problemiyle mücadele edenler veya kontrolcü kişiler de bu manipülasyon tekniğine sıklıkla başvurabilir.
Eğer "lovebombing" adı verilen bu manipülasyona maruz kaldığınızı düşünüyorsanız birkaç adıma dikkat edebilirsiniz. Kısa sürede aşırı yakınlık kuurma çabası, aşırı ilgi ve sevgi göstergesi ilk noktalardan biri. Geleceğe yönelik birlikte planlar yapmak, karşı tarafın ihtiyaçlarına önem vermek, sınırların ihmali ve duygu ihmali gibi farklı adımlar atılabilir.
Buna maruz kalan kişiler kendilerini ilk başta özel ve değerli hissetseler de zamanla kendilerine güvenlerini kaybedebilir, kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalabilirler. Lovebombing, ciddi bir duygusal istismar biçimidir. Bu davranışa maruz kalan kişilerin, kendilerini korumaları ve ilişkiden uzaklaşmaları önemlidir.