"Lovebombing" nedir? Mutlu sandığınız ilişkinin ardındaki büyük tehlike!

Lovebombing yapan kişilerin bazı ortak özellikleri bulunur. Bu özelliklere karşı dikkatli olmak, ilişkide kendinizi koruyabilmenin de kilit noktasına dönüşebilir. Örneğin; bu kişiler, narsist veya antisosyal kişilik bozukluğu olabilirler. Duygusal olarak olgunlaşmamış olmak, ilişkilerde güven problemiyle mücadele edenler veya kontrolcü kişiler de bu manipülasyon tekniğine sıklıkla başvurabilir.

Eğer "lovebombing" adı verilen bu manipülasyona maruz kaldığınızı düşünüyorsanız birkaç adıma dikkat edebilirsiniz. Kısa sürede aşırı yakınlık kuurma çabası, aşırı ilgi ve sevgi göstergesi ilk noktalardan biri. Geleceğe yönelik birlikte planlar yapmak, karşı tarafın ihtiyaçlarına önem vermek, sınırların ihmali ve duygu ihmali gibi farklı adımlar atılabilir.