Mutlu bir ilişkinin sırrı ne? İşte ilişkide mutluluğa götüren adımlar...

Eşimizi veya sevgilimizi tanımak: Sevdiğiniz insanın kişilik özelliklerini bilmek size ilişkiniz için ipuçları verecektir. Nasıl kendinizi tanıdığınızda özünüzü bilip hareketlerinizi, duygularınızı işlevsel olarak kontrol edebiliyorsanız; partnerinizin neleri sevdiğini bilmek, hoşlanmadığı ya da kırmızı çizgilerini tanımak, kişiliğinin ince ayrıntılarını benimsemek hem o kişiyi hem de ilişkiyi benimsemenizi sağlar.

Partnerinizi olduğu haliyle kabul etmek: İlişkiler için belki de en zor kısım budur; hayalindeki değil, hayatındaki kişiyi sevmek. Birçok çiftin terapilerde şikâyet ettiği konular partnerlerinin isteği gibi biri olmadığı, yapmasını/yapmamasını söylediği şeyleri uygulamadığı olur. Birbirilerinin giydiklerini, görünüşlerini, kilolarını, yemek yemesinden, konuşmasına kadar değiştirmek, daha doğrusu istedikleri gibi şekillendirmek istiyorlar. Hiç kimse o hayalinizdeki kişi olmayacak çünkü mükemmel bir insan yoktur.

Tartışmalar: Tartışmak insanı da ilişkiyi de geliştirir. Önemli olan yapıcı eleştirilerde bulunmak, saygı ve sınırı korumak, sorunların üstünü çözmeden kapamamaktır. Tartışmalarda en çok hata yapılan kısım "ben dili" yerine "sen dili" kullanımıdır. Bunların hepsi senin suçun, beni dinleseydin böyle olmayacaktı şeklinde bir cümle sen dili ifadesidir. Bu ifadenin içinde ne bir duyguya yer vardır ne de sorunu çözme isteğine. Bu cümle yerine "Beni dinlemediğini düşündüğüm zaman çok kırılıyorum, sözlerimin senin için değersiz ve anlamsız olduğunu düşünüyorum. Belki o an çok yorgundun ya da beni kırdığını fark etmiyordun artık daha dikkatli olabilir misin?" cümlesi hem duyguyu hem düşünceyi belirtmeyi içerir.

Saygı ve sınır: İlişkilerde sevginin sac ayakları vardır; saygı, ilgi, anlayış ve güven. Bu dört ayaktan herhangi biri eksik olursa, ilişki de ayakta durmakta zorlanır. Saygı sadece sevdiklerimizde değil, var olan tüm canlılarla ve kendimizle olan iletişimimizi düzenler. Öfkelenmek, ağlamak, üzülmek, utanmak, tiksinmek, mutsuz hissetmek, mutlu olmak, gülmek, yerinde duramamak, özgüvenli olmak da bir o kadar normal duygular ve davranışlardır. Birbirinizin duygu ve düşüncelerini kabul etmek, onlara saygı göstermek ilişkinin dinamiğini sağlam tutmak için önemlidir.