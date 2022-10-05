Neden ilişkilerde hep benzer şeyler yaşarız? Aslında öyle bir sebebi var ki...

Bazı kişilerin sıkça "bu neden hep benim başıma gelir?", "neden hep aynı kişiler beni buluyor?" veya "neden sürekli benzer ilişkiler yaşıyorum?" gibi cümlelerden yakındığını duymaktayız. Bu ilişkilerin ilişki kurmanın amacına hizmet etmemesi, olumsuz duyguları beraberinde getirmesi ve kişinin sürekli benzer döngüde hapsolduğunu hissetmesi bu gibi soruları doğurmaktadır.

İnsan biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak bir bütündür. Organizmamızın dengeli bir şekilde çalışması için bu üç alana da aynı özeni göstermemiz gerektiği bir gerçektir. Genel olarak, biyolojik bir hastalıkla karşı karşıya olup olmadığımızı, vücutta ağrı veya çeşitli bedensel belirtiler ile, psikolojik olarak bir bozukluk olma ihtimali ruhsal yakınmalarımız ile, sosyal anlamdaki aksaklıklar ise ilişkilerimizdeki aksaklıklar ile bizlere ipucu vermektedir.

Örneğin, tansiyon artışı olan bir kişinin baş ağrısı olması biyolojik olarak tetkik ve inceleme yapmamıza olanak sağlamaktadır. Benzer şekilde sosyal anlamda ilişkilerimizde sorun yaşamamız, bizlere bu alanda bir sorun olabileceğine dair ipucu vermektedir. Biyolojik psikolojik ve sosyal alanlar birbiri ile ilişkileri içerisinde ve birbirinden ayrı değerlendirilmemelidir.