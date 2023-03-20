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"O" sizden hoşlanıyor mu? İşte kesin cevabı! Bu şekilde oturuyorsa...

İnsanlarla yeni ilişkiler geliştirildiğinde karşı tarafın nasıl bir iletişim ağı geliştirdiğini göz önünde bulundurmak için bazı işaretlere dikkat etmek gerekiyor. Güvensiz veya belirsiz hissedilmesi durumunda aslında karşıdaki kişinin hareketlerini doğru analiz etmek, size karşı hislerini de daha iyi anlamınızı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:53
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O sizden hoşlanıyor mu? İşte kesin cevabı! Bu şekilde oturuyorsa...

Biriyle yeni tanıştığınızda, kişinin size olan tavrını incelemek için doğru işaretleri takip ettiğinizde ilişkinin boyutu hakkında çok daha fazla fikriniz olabilir. İşte karşınızdaki kişinin size karşı neler hissettiğine dair çok daha fazlasını sunabilen o bilgiler…

AYAKLARININ YÖNÜ

Ayakları size dönükse; sizinle konuşurken ilgilendiğini gösterir. Terapist Shamyra Howard, karşıdaki kişiye dönük şekilde durmak ve ayakların o yöne doğru olmasının, size karşı meraklı ve dikkatli olduğunun göstergesi olduğunu söylüyor. Diğer işaretler ise; rahat bırakılmış omuzlar ve size eğik şekilde duran bir vücut dilidir.

ELLERİNİ SAKLAYIP SAKLAMADIĞI ÖNEMLİ BİR İPUCU

Birisinin etrafında rahat olduğunuzda, genellikle elleri açıkta ve görünür şekildedir. Bu durum, iletişim kurduğunuz kişinin güvende ve sizinle bağlantılı hissettiğinin önemli bir göstergesidir.

2 YÖNLÜ BAŞ EĞME

Birisi sizinle konuşurken başını eğerek sizleri dinliyorsa, bu durum iyiye işarettir. Baş eğme, genellikle meraktan kaynaklanır ve sizin konuştuklarınızı daha iyi anlama çabası içinde olduğunu gösterir.

YAKIN NOKTADA DURMAK

İletişim kurduğunuz kişi; aranızdaki büyük bir mesafe bırakıyorsa, bu durumda ilişkinizde de bir mesafe istediği anlamına gelebilir. Size olabildiğince yakın olma dürtüsüyle hareket ederek yakın noktada durması, bu durum iyiye işarettir.

GÖZ TEMASI EN ÖNEMLİ İŞARETLERDEN BİRİ

Kesintisiz göz teması, genellikle rahatsız edicidir. Bu nedenle karşınızdaki kişi; gözleri çoğu zaman gözler, burun ve dudaklar arasında bir akışa sahipse bu durum size ilgi duyduklarını gösteriyor.

BOĞAZA DOKUNMA

Boğaz, vücudun iletişimi ve savunmasızlığı temsil eden bir bölgesidir. Yani sizinle etkileşim halindeyken bu alana dokunurlarsa bu bir anlam ifade edebilir. Örneğin, sizinle ilgilendiklerinin ve kendilerinin doğru yoldan gelmelerinden endişe duyduklarının bir işareti olabilir.

İLETİŞİMDE TUTARLIDIRLAR

İletişimde tutarlılık, büyük bir ilgi göstergesidir. İletişimi sürdürmek, ilişki kurmanın anahtarıdır, bu nedenle uzun süre "ortadan kaybolmamalı" ve sonra hiçbir açıklama yapmadan geri gelmemelidirler

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