"O" sizden hoşlanıyor mu? İşte kesin cevabı! Bu şekilde oturuyorsa...

İnsanlarla yeni ilişkiler geliştirildiğinde karşı tarafın nasıl bir iletişim ağı geliştirdiğini göz önünde bulundurmak için bazı işaretlere dikkat etmek gerekiyor. Güvensiz veya belirsiz hissedilmesi durumunda aslında karşıdaki kişinin hareketlerini doğru analiz etmek, size karşı hislerini de daha iyi anlamınızı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:53 PAYLAŞ ABONE OL

Biriyle yeni tanıştığınızda, kişinin size olan tavrını incelemek için doğru işaretleri takip ettiğinizde ilişkinin boyutu hakkında çok daha fazla fikriniz olabilir. İşte karşınızdaki kişinin size karşı neler hissettiğine dair çok daha fazlasını sunabilen o bilgiler…

AYAKLARININ YÖNÜ Ayakları size dönükse; sizinle konuşurken ilgilendiğini gösterir. Terapist Shamyra Howard, karşıdaki kişiye dönük şekilde durmak ve ayakların o yöne doğru olmasının, size karşı meraklı ve dikkatli olduğunun göstergesi olduğunu söylüyor. Diğer işaretler ise; rahat bırakılmış omuzlar ve size eğik şekilde duran bir vücut dilidir.