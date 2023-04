Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor: İlişkide aldatan kişiler bu sinyalleri veriyor

Taraflardan biri en temel kural olan dürüstlük ilkesini çiğnediğinde, ilişkiler derinden sarsılır. Kimi zaman bunları göremeyecek durumda olabilirsiniz. Ancak şüphe varsa iki kişi arasındaki güven zedelenir. Her zaman karşınızdakine açılmak en iyi ve en kısa yoldur

Başlangıçta her şey çok yolunda ilerliyor, bunu gördükçe partnerinizle daha ileriye gidip hayatlarınızı birleştirme kararı veriyorsunuz. En başlarda her şey gözünüze çok normal ve çok güzel geliyor. Çatışmalar yaşansa bile o anlarda eşinizi alttan almak ve hoşgörüyle yaklaşmak sizin için çok kolay oluyor. Fakat zaman geçtikçe bu ufak gibi görünen sorunlar bir çığ gibi büyümeye başlıyor. Bu alttan almaların ve problemin çözülmeyip bastırılması sonucunda da aşılamayacak problemler haline geliyor. Günümüzde aldatmanın en büyük sebeplerinden biri de çiftlerin birbirleriyle olan tartışmaları ve sorunlardan kaçtığı durumlardır. Şiddet bir evlilik için ne kadar yıkıcıysa, aldatma da en az bu durum kadar yıkıcıdır.Aldatma akla her ne kadar önce cinselliği getirse de duygusal anlamda aldatma da mümkündür. Kadınlar daha çok duygusal aldatma gerçekleştirirken, erkeklerde daha çok fiziksel aldatma görülmektedir. Peki aldatıldığınızı nasıl anlarsınız, bunu gösteren sinyaller nelerdir? Bunlara bakalım biraz.