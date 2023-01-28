Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Çocuk sonrası dönemde çiftler nelere dikkat etmeli?

Sevgililik döneminden karı kocalığa uzanan yolda, gün gelir yaşama bir bebek dahil olur. Anne baba olmak çok değerli bir duygu olsa da, eşler arasında ilişkinin ve bebeğin yetiştiği ortamın sağlıklı devam edebilmesi için yaşanılan ortam özellikle önemlidir. Doğum sonrası özellikle anne için bebeğin sürekli ihtiyaç halinde bağımlı olması oldukça zorlayıcı olmaktadır. Annenin hamilelik, doğum ve sonrasındaki lohusa süreçlerinde değişim gösteren hormonları bu zaman içinde zorlayıcı etkiler gösterebilmektedir. Anne bu dönemde bebeğini beslemek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak için daha önce hiç deneyimlemediği uğraşlar içine girer. Kadın zamanının birçoğunu bebeğin yemeğine, uykusuna ve ihtiyaçlarına göre düzenlemeye başlar. Artı olarak ailenin değişen maddi ihtiyaçları, bebeğe yardımcı olmaya çalışan aile büyükleri vb. durumlarla da anne ve baba duygusal anlamda bambaşka hisler yaşamaya başlar.

Çocuk doğduktan sonra yükün çoğunluğunu kadın almış olsa da bu süreçte erkeğin üzerine yüklenen toplumsal rollerle nasıl davranacağını bilmediği zamanla öğrenmeye çalıştığı zor bir adaptasyon süreci de bulunmaktadır. Özellikle bu süreçte anne ve babanın unutmaması gereken en önemli şey, eve yeni katılan bu bireyin hem anne hem babanın en özel parçası olduğu ve bu bebeğin onlarla birlikte büyüyeceğidir.

