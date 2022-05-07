Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Kendinizden vazgeçmeden yaşamanın sırrı...

Hepimiz toplum tarafından kabul görmek ve onaylanmak isteriz. Onaylanabilmek adına toplumumuzdaki kişiler ve durumlara göre hareket etmek, sizi kendiniz olmaktan uzaklaştırmaya başlar. Kendinize ait fikirler üretmiyor ve net düşünceler üzerinde duramadığınızda topluma adapte olur, toplumun içinde yok olursunuz.



Yaşamımızda birey olarak, ait olma ihtiyacı duyarız. Bir aileye, bir gruba herhangi bir çevreye... Bu durum, aslında doğumumuzdan itibaren yaşamsal anlamda da hayatta kalmamızı kolaylaştırır. İçinde bulunduğumuz bu gruplar içerisinde, kendimizi gösterebilmek ve orada insanlar tarafından onaylanmak adına bazen kendi özümüzden uzaklaşacağımız hal ve hareketler gösterme eğiliminde olabiliriz.

Toplumumuzdaki çoğu kişinin en büyük amaçlarından biri kabul görmek, onaylanmak ve sevilmek... Fakat toplum içinde kendinize ait değerleriniz, fikirleriniz ve kimliğiniz konusunda net ve sağlam bir duruş sağlamaz ve diğerlerinden kolayca etkilenerek fikirleriniz bu yönde değişim gösterirse o toplum içinde giderek yok olmaya başlarsınız. Girdiğiniz her ortamda kabul görmek adına, o topluma ait kişilerin düşüncelerini kabul ettikçe ve tıpkı o topluma ait bireyler gibi konuşmaya başladıkça imajınız güvenilmez ve tutarsız bir kişilik olacaktır. Peki düşünün: Her girdiği ortamın fikirlerini benimseyen bir kişiyi siz tanıyor olsanız, bu kişiye ne kadar güvenebilirdiniz?