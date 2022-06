Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Mutlu bir evlilik için bu alışkanlıktan vazgeçmeyin"

Flört döneminde her şey çok güzeldi, sürprizler, geziler, iltifatlar... Birbirine karşı bu duygularınız o kadar coşkulu ve yoğundu ki, her ikiniz de bunun her gün sürmesini istediniz ve evlilik kararı aldınız. Fakat evlendikten belli bir süre sonra tablonun beklediğiniz gibi olmadığını, bir şeylerin değiştiğini görmek hemen korkmanıza ve aklınıza şu sorunun gelmesine yol açtı: Acaba evlilik aşkı, heyecanı öldürdü mü? Evlendikten kısa bir süre sonra kadında ve erkekte bazı değişimler görülmeye başlanır. Bu durum çiftler arasında yoğun korku ve umutsuzluk duygusunu da beraberinde getirir. Ama şunu unuturuz:



Evlilik zaten başlı başına bir değişimdir ve aynı kalınması evlilik ilişkisine zarar verir. Bundan dolayı ufak değişimlere ihtiyaç duyulur. Fakat korkulanın aksine zamanla bu süreçte eşler birbirlerine adapte olmaya başlar. Zaman onlara iyi gelir çünkü birbirlerini daha iyi tanımaya ve anlamaya başlarlar.

Bazense yeni hayata adapte olma telaşı tam tersi tabloyu doğurabilir. Güzel değişimler yaşanacak diye beklenirken, bu durum olumsuz bir senaryoya dönüşebilir. Ancak bu durum sizi umutsuzluğa sürüklememeli. Henüz yolun başındasınız, bunun yeni bir hayata, insana adapte süreci olduğunun farkına varın. Belirli bir süre birbirinize bu yeni yaşama ve aynı evdeki iki insanın birbirine uyum çabasına zaman tanıyın.

Her iki cinsiyet de evliliğe farklı umut, hayal ve beklentilerle başlıyor.