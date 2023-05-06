Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Mutlu çiftlerin 10 altın kuralı"





ASLA GENELLEME YAPMAYIN

İletişimde yapılan en büyük yanlışlardan biri de, sorun olduğunda çözüm bulmak yerine karşıdaki kişiye bu davranışı hep yaptığını hissettirmeye çalışmaktır. Bu durum da genellikle karşı tarafın yetersiz hissetmesine yol açar. Örneğin "Benim duygularımı hiç anlamıyorsun!" cümlesi, kişinin hiçbir zaman duygu anlama konusunda iyi olmadığını gösterir. Buna karşı söylenen cümle de genellikle "Hiçbir zaman durumundan memnun olmuyorsun, memnuniyetsizsin!" benzeri bir cümle olur. Bu cümle, ilişki içerisinde kişinin, hiçbir zaman mutlu olmadığını yansıtır. Bundan ötürü genellemelerde bulunmak kişilerin birbirleri için yaptıkları her şeyi, tamamen yok saymalarına neden olur. Bu durum da partnerlerin hep eksik hissetmelerine ve birbirlerine yetememelerine neden olacaktır.





KÜÇÜMSEMEK ÇOK TEHLİKELİ

Partnerlerin iletişim kurarken birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarını küçümsemesi genellikle diğer tarafın ya çok incinmesine ya da çok öfkelenmesine yol açar. "Bunu mu kafaya taktın, saatlerdir ancak bunu mu yaptın" vb. küçümseyici ifadeler, karşı tarafa düşündüklerinin, hissettiklerinin ve yaptıklarının herhangi bir önemi olmadığını hissetmelerine neden olur. Fakat sağlıklı bir iletişim için, ilişki içindeki taraflar; duygu, düşünce ve davranışlarını onaylamıyor olsalar bile birbirlerine saygıyla yaklaşmalıdır.