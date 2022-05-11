Uzmanlar açıkladı! Kötü giden ilişkilerin 5 sebebi

Ebeveynleriniz ile kurduğunuz ilişkiler; partnerinizden ne beklediğiniz, sevgiyi nasıl alıp ifade ettiğiniz ve stresli etkileşimlerde başkalarına nasıl tepki verdiğiniz konusunda büyük bir role sahiptir. Nasıl bir ailede yetiştiyseniz ve size nasıl davranıldıysa ilerideki ilişkilerinizde bunun yansımasını görüyorsunuz. Bazı terapistler, ilişkilerde nasıl sevdiğinizi ve nasıl sevilmek istediğinizi şöyle açıklıyor:

MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMAK

Zevk verenler genellikle huysuz, kontrolcü ve yargılayıcı ebeveynlerle büyüyenlerdir. Anne baban yaptığın bir şeyde her zaman kusur buluyorsa ya da sana sevgilerini sadece okulda iyi bir not aldığında gösterdiklerini düşünüyorsan, bugün sadece mutlu olabilirsin.

Memnun ediciler; kabul ve onay ararlar. Her zaman başkalarının mutluluğunu kendilerinden daha çok önemserler. Memnunsanız, inisiyatiften yoksun ve çok kararsız olabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerinizde genellikle pasif kalabilirsiniz.