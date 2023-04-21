Yüksek duygusal zekanın işareti! Eğer karşınızdaki kişi bu cümleyi kuruyorsa dikkat

Araştırmalar, duygusal zekanın oldukça değerli ve yüksek halinin nadiren görüldüğünü gösteren veriler sunuyor. Duygusal zeka, ilişkiler kurmanıza ve güçlendirmenize, çatışmaları gidermenize ve genel iş tatmininizi artırmanıza yardımcı olabilir. Psikoloji uzmanları ise; özellikle kullanılan 13 cümlenin insanlardaki duygusal zekanın işareti olduğunu söylüyor. İşte o cümleler…
Öz-farkındalıktan yoksun kişiler yalnızca kendi düşünce ve kanaatlerini önemserler. Ancak duygusal olarak zeki insanlar, başkalarının nasıl hissettiği ve ne söyleyecekleri ile ilgilenir.İnsanları duyguları ve deneyimleri hakkında konuşmaya ve yanıtlarını bir öğrenme fırsatı olarak kullanmaya teşvik edecek şekilde iletişim kurun.
SENİ ANLIYORUM
Birine onu "anladığınızı" söylemenin yanı sıra; onu gerçekten anladığınızı göstermek, işbirliği yüksek bir ortam oluşturmanızı sağlar. Bu ifadeler, birini dinlediğinizin sinyalini vererek iletişim hatlarını açar.
NE DEDİĞİNİ ANLIYORUM FAKAT…
Bu ifade, duygusal zekanın bir başka önemli yönünü ortaya koyar. Zor durumlarla uğraşırken ve zorlu insanlarla diplomatik bir hareket etme becerisi olduğunu gösterir. Biriyle aynı fikirde değilseniz, bunu nazik ve çatışmacı olmayan bir şekilde ifade edin. Amaç, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme varmayı kolaylaştırmaktır.
BU KONU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?
İnsanların kabul edildiğini ve saygı duyulduğunu hissetmelerini sağlamak için, dikkat edin ve onları anlamak ve empati kurmak için zaman ayırın. Dinlerken kendinizi anlamlı bir şekilde onların yerine koymaya çalışın.
BU SORUNU BANA AÇIKLAR MISIN? SORUN NEDİR?
Bu ifade ile birinin bir sorunu olduğunu anlar ve olumsuz tepki vermek yerine onu düşüncelerini paylaşmaya davet edersiniz. Benzer alternatifler: "Bunu benim için açıklığa kavuşturabilir misin?" veya "Sizden duyduğum şey [...]. Bu doğru mu?"
"ÇOK İYİ İŞ ÇIKARMIŞSIN"
Takdir göstermek uzun bir yol kat etmeyi gerektirir. Diğer insanların çabalarını ve başarılarını kabul eder. Birine iltifat ettiğinizde, hemen olumlu bir hava yaratırsınız. "Seni takdir ediyorum" demek, başkalarının sizi daha çok takdir etmesini sağlar.
BU DURUM BENİ ENDİŞELENDİRİYOR, ÜZÜYOR VEYA KAFAMI KARIŞTIRIYOR
Bir sorun olduğunda, duygusal olarak zeki insanlar sorunu yaratan kişiye değil genel duruma odaklanırlar. Bu şekilde, birini suçlamıyor veya savunma tarafına atmıyorsunuz. Bunun yerine, olanlar hakkında ne hissettiğinizi açıklıyorsunuz, bu da pasif-agresif veya düşmanca görünmekten kaçınmanıza yardımcı oluyor.
"ŞU KONULARDA BÖYLE HISSEDIYORUM..."
Duygusal olarak zeki olduğunuzda, duygularınızla anında bağlantı kurarsınız. Bu tür bir öz-farkındalık, kendi duygularınızı ve izlenimlerinizi diğer insanlarla daha iyi paylaşmanızı sağlar, bu da onların hem size daha yakın hissetmelerini sağlar hem de aynı şeyi yapmalarını teşvik eder.
ÖZÜR DİLERİM
Sağlıklı dozda alçakgönüllülüğe sahip olmak, yüksek duygusal zekaya sahip insanlar arasında yaygındır."Özür dilerim" demekten korkmayın. Bir hata yaptığınızda, bunu kabul edin ve hak eden kişiden içtenlikle özür dileyin.
TEŞEKKÜRLER
Çocukken öğretilen o "sihirli kelimeleri" kullanmayı unutmayın. "Lütfen", "teşekkür ederim" ve "rica ederim" her zaman büyük bir takdir kazandırıyor. Kibar olmak yalnızca yüksek duygusal zekanın bir işareti değildir, aynı zamanda başkalarına saygı göstermenin bir yoludur, bu da onların size daha fazla saygı duymasını sağlar.