Yüksek duygusal zekanın işareti! Eğer karşınızdaki kişi bu cümleyi kuruyorsa dikkat

Araştırmalar, duygusal zekanın oldukça değerli ve yüksek halinin nadiren görüldüğünü gösteren veriler sunuyor. Duygusal zeka, ilişkiler kurmanıza ve güçlendirmenize, çatışmaları gidermenize ve genel iş tatmininizi artırmanıza yardımcı olabilir. Psikoloji uzmanları ise; özellikle kullanılan 13 cümlenin insanlardaki duygusal zekanın işareti olduğunu söylüyor. İşte o cümleler…

Öz-farkındalıktan yoksun kişiler yalnızca kendi düşünce ve kanaatlerini önemserler. Ancak duygusal olarak zeki insanlar, başkalarının nasıl hissettiği ve ne söyleyecekleri ile ilgilenir.İnsanları duyguları ve deneyimleri hakkında konuşmaya ve yanıtlarını bir öğrenme fırsatı olarak kullanmaya teşvik edecek şekilde iletişim kurun.