8 kadından 1’ini etkiliyor! Özellikle bu yaştan sonra...

"Eğer adet geç görülürse, geç menopoza girilirse, geç gebelik olursa hiç çocuk emzirilmezse bunlar meme kanseri riskini artıran durumlar. Hormonal nedenlerden dolayı emzirme meme kanseri riskini azaltan durumlardan birisi. Meme kanserinde risk faktörlerini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak önemli. Her gün düzenli olarak 20 dakika ritmik yürüyüş yapılmalı.

Yapılan bu spor, meme kanseri riskini azaltmaktadır. Bunun dışında yağlı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Yağlı dokuda östrojen sentezi oluşuyor, bu sentez de meme kanseri riskini artırıyor. Sigara ve alkolde meme kanseri riskini artıran faktör. Bize bağlı faktörleri en aza indirirsek kanser riskimizi en aza indirmiş oluruz."

Gürdal, meme kanserinin daha az olmasına karşın erkeklerde de görüldüğüne dikkati çekti.