8 kadından biri meme kanserine yakalanabilir! Geç teşhisin en önemli sebebi...

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca, kadınların çoğunluğunun meme kanserinin geç evresinde hastaneye geldiğini belirterek, bunun sebeplerinin en başında kadınların estetik kaygı nedeniyle tıbbi müdahale olmaması için kontrolleri aksatmaları olduğunu söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 07.10.2023 12:42 PAYLAŞ ABONE OL

Dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseriyle ilgili hem toplumu bilinçlendirme hem de yeni tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirici seminerler düzenleniyor. Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla AÜ Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte meme kanserinde gelinen son aşamalar değerlendirildi. Kanserin gelişimi, tedavi yöntemleri ve kadınların meme kanserine bakış açısının görüşüldüğü toplantıda bilimsel veriler de ele alındı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 20 milyon kadına teşhis konulacağı öngörülen meme kanserine, 8 kadından birinin yakalanacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de ise meme kanseri görülme yaşının dünya ortalamasından 10 yıl daha erken başladığının yer aldığı verilerde, meme kanserinde gen taramasının da hastalık öncesinde büyük avantaj sağladığı belirtiliyor.