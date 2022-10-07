Bu besinler meme kanserine kalkan oluyor!

Diyetisyen Duygu Özbay, “Meme kanserinden korunmak için vücuttaki yağ oranını kontrol altında tutmanın yanı sıra dengeli ve doğru beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmek de önemli" dedi. Özbay, yaptığı açıklamada, "Meme kanserinin esas sorumlusu olarak “östrojen” hormonu gösterilse de hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarının da bu konuda önemli bir yere sahip olduğu biliniyor" diye konuştu.

İHA Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan çalışmaların, tüm kanserlerin gelişmesinde çevresel faktörlerin yaklaşık yüzde 80 oranında rol oynadığını gösterdiğini belirten Özbaş, bu çevresel faktörlerden birinin de beslenme olduğunu söyledi. Özbay, "Meme kanserinden korunmak için vücuttaki yağ oranını kontrol altında tutmanın yanı sıra dengeli ve doğru beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmek de önemli. Bunun yanı sıra meme kanserine karşı koruyucu bir etkisi olan besinlere sofralarımızda yer açmakta büyük yarar var" diyor. SAĞLIKLI BİREYLERE ÖNERİLİYOR Meme kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen besinlerin tüketiminin, bu hastalığın riskini azaltmak amacıyla sağlıklı bireylere önerildiğini hatırlatan Dyt. Duygu Özbay, "Ancak meme kanseri tanısı alarak tedavi gören hastaların, özellikle kemoterapi sırasında doğal gıdalar ile kullanılan ilaçlar arasında bir etkileşim oluşabileceğini bilmeleri ve mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir" dedi.

C VİTAMİNİ ANTİOKSİDAN DEPOSU Vitaminler, hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor. Antioksidan özelliği bilinen C vitamini yetersizliğinin kanser oluşumu ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle portakal, mandalina, kivi gibi meyvelerin yanı sıra maydanoz, turp, yeşil biber gibi C vitamini deposu olan sebzelerin sofralarda mutlaka bulunması gerekiyor. Ayrıca domates de çiğ olarak tüketildiğinde "likopen" içeriği ile kanserden korunmada öncü bir besin olarak dikkat çekiyor. KİLO KONTROLÜ İÇİN KURUBAKLAGİLLER Meme kanserinden korunmak için normal vücut ağırlığında olmak önemli bir unsur. Mercimek, barbunya, kuru fasulye, nohut gibi kurubaklagiller posaları sayesinde kan şekerini dengelemede önemli bir yere sahip olduklarından tokluk süresini uzatarak kilo kontrolüne yardımcı oluyorlar.