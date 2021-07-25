Bu hastalığa dikkat! Yaz mevsiminde ortaya çıkıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, tatilde sağlığınızı riske atmamak için bazı kurallara mutlaka uymanız gerektiğine dikkat çekerek, "Aşırı kalabalık ve su sirkülasyonunun iyi olmadığı havuzlara girilmemeli. Havuz öncesi ve sonrası mutlaka duş alınmalı. Genital bölgenin nemli kalmaması için pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli. Ayrıca nemli iç çamaşırları, ıslak mayo veya bikininin değiştirilmesi de çok önemli. Sağlıkla ilgili bir problem geliştiğinde ise kendi kendini tedavi etmeye çalışmak yerine, en kısa sürede bir uzmana başvurulmalı" diyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, devamlı idrarın olması hissi, karın ve kasık ağrısı, idrarda renk ile koku değişikliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yaz aylarında, havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle görülme sıklığı daha da artıyor. Yakınmalar oluştuğunda zaman kaybetmeden doktora başvurmayı ihmal etmeyin, aksi halde tedavi süreci uzuyor, enfeksiyonun böbreklere sıçraması gibi komplikasyonlar oluşabiliyor.

Korunmak için…

• Sıcak havalarda daha fazla sıvı kaybediyoruz. Bu nedenle susamayı beklemeden gün içinde 2 – 2.5 litre su içmeniz çok önemli.

• İdrarınızı kesinlikle tutmayın.

• Genital bölge temizliğinizi önden arkaya doğru yapın.

• İdrarınızın steril olduğunu unutmayın. Dolayısıyla temiz olmadığını düşündüğünüz tuvaletlerde idrar yaptıktan sonra sadece tuvalet kağıdıyla kurulanın.

• Havuz ya da denizden çıktığınızda mutlaka mayo/bikininizi değiştirin. Islak mayo vajenin ısısını düşürerek faydalı bakterilerin yerine zararlı bakterilerin çoğalmalarına, böylelikle enfeksiyonlara neden oluyor.

•Havuz sonrası duş almayı ihmal etmeyin.