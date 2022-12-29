Bu hata kadın sağlığını olumsuz etkiliyor!

İnfertilite (Kısırlık),en az 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hamile kalamama durumudur. Kısırlık sorunu kadınlar,erkekler veya her ikisi dahil aynı oranda görülebilmektedir. Kadınlara bağlı kısırlıkta 35 yaş sonrası 1 yıl beklemeden tedavi uygulamalarında başlanabilir.Kadın kısırlığında yaş önemli bir faktördür.Yaş ilerledikçe kısırlık riski de o kadar artar.Kadınlarda kısırlığın birçok sebebi olabilmektir.

KADINLARDA KISIRLIK NEDENLERİ;

-En fazla görülen nedeni tüplerdeki tıkanıklıktır

-Yumurtlama problemleri

-Erken menopoz

-Polikistik Over Sendromu

-Tiroit ve hormonla alakalı bazı bozukluklar

-Fazla kilo

-Tümörler

- Miyomlar,rahim anomalikleri, rahim açılmaları

-Adet düzensizliği

-Karın içinde meydana gelen yapışıklık

-Alkol,sigara ve fazla kafein tüketmek

-Şeker hastalığı

-Kanser ve kanser tedavisi görmek

KADINLARDA KISIRLIK BELİRTİLERİ?

Adet görmeme,adet döneminde normalden daha az ya da daha fazla kanama olması,düzensiz adet döngüsü,pelvik ağrı,ciltte değişimler ve saçlarda dökülme (hormonlara bağlı nedenlerden dolayı) belirtiler kadınlarda kısırlık belirtileri olabilir.

KISIRLIK TANISI NASIL KONULUR?

Öncelikle hastanın öyküsü dinlenir ve detaylı muayene yapılır.Ardından kan testleri,ultrasonla muayene,histeresalfingografi ve laparoskopi uygulanır.

TEDAVİSİ NEDİR?

Doç.Dr.Meryem Kürek Eken,''Tüp bebek uygulaması en fazla bilinen ve uygulanan kısırlık tedavisidir.Fakat doğal yollardan hamile kalamayan kadınlara önerilecek daha farklı tedavi yöntemleri de vardır.Tedavi seçeneği için en önemli kısım kısırlığın nedenidir.''dedi.