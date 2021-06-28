Çevresel mi genetik mi? Erken menopoz tehdidini bu yöntemle yok edin

45-55 yaş aralığı menopoz için uygun yaşlar olarak kabul ediliyor. Avrupa 'da menopoz yaş ortalaması 50 iken ülkemizde bu yaş aralığı 47'ye kadar düşüyor. Üstelik her 100 kadından 3'ünün erken menopoz tehlikesi ile karşı karşıya olduğu da bilinenler arasında. Fakat bu noktada dikkat edilecek birkaç detay sayesinde menopoz sürecinizi geciktirebilirsiniz. İşte erken menopoza neden olan etkenler.

SİGARA İÇMEYİ BIRAKIN

Sigarada bulunan polisiklik hidrokarbon, erken menopoz sebeplerden biri olarak kabul ediliyor. Yapılan araştırmalar ise sigara içen kadınların içmeyenlere göre daha erken menopoza girdiğini ortaya koyuyor. Günlük sigara sayısına bakıldığında günde 20 sigara içen kadınların içmeyenlere göre 2 yıl önce menopoza girmiş olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yaşamınızı değiştirmeye ilk olarak alışkanlıklarınızdan başlayabilirsiniz.

KİLO KONTROLÜ

Kilonuzun normal değerlerde olmaması, erken menopoz sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Östrojen üretimi için yağ dokusunun yeterli seviyede olması oldukça önemli. Çok zayıf bir kadında yağ kütlesi %12'nin altında olması, yeterli östrojen üretimini engelliyor. Bu nedenle erken menopoz bir sonuç olarak ortaya çıkabiliyor. Obezite de hormon sistemlerinin düzenli çalışmasında sorunlar ortaya çıkarabilmesi nedeniyle erken menopoza neden olabiliyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ

Günümüzde az hareket edilen veya neredeyse tamamen hareketsiz bir yaşam tarzı oldukça yaygın. Hareketsiz kalmak, vücutta toksin miktarının artmasına neden oluyor. Bu durum ise erken menopozun sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Egzersiz yaparak vücudun daha fazla oksijen ihtiyacı sayesinde daha fazla oksijen alabilirsiniz. Bu sayede toksin miktarının azalmasını sağlayarak erken menopoz sebeplerinden birini ortadan kaldırabilirsiniz.