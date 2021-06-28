Çevresel mi genetik mi? Erken menopoz tehdidini bu yöntemle yok edin

45-55 yaş aralığı menopoz için uygun yaşlar olarak kabul ediliyor. Avrupa'da menopoz yaş ortalaması 50 iken ülkemizde bu yaş aralığı 47'ye kadar düşüyor. Üstelik her 100 kadından 3'ünün erken menopoz tehlikesi ile karşı karşıya olduğu da bilinenler arasında. Fakat bu noktada dikkat edilecek birkaç detay sayesinde menopoz sürecinizi geciktirebilirsiniz. İşte erken menopoza neden olan etkenler.
SİGARA İÇMEYİ BIRAKIN
Sigarada bulunan polisiklik hidrokarbon, erken menopoz sebeplerden biri olarak kabul ediliyor. Yapılan araştırmalar ise sigara içen kadınların içmeyenlere göre daha erken menopoza girdiğini ortaya koyuyor. Günlük sigara sayısına bakıldığında günde 20 sigara içen kadınların içmeyenlere göre 2 yıl önce menopoza girmiş olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yaşamınızı değiştirmeye ilk olarak alışkanlıklarınızdan başlayabilirsiniz.
KİLO KONTROLÜ
Kilonuzun normal değerlerde olmaması, erken menopoz sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Östrojen üretimi için yağ dokusunun yeterli seviyede olması oldukça önemli. Çok zayıf bir kadında yağ kütlesi %12'nin altında olması, yeterli östrojen üretimini engelliyor. Bu nedenle erken menopoz bir sonuç olarak ortaya çıkabiliyor. Obezite de hormon sistemlerinin düzenli çalışmasında sorunlar ortaya çıkarabilmesi nedeniyle erken menopoza neden olabiliyor.
DÜZENLİ EGZERSİZ
Günümüzde az hareket edilen veya neredeyse tamamen hareketsiz bir yaşam tarzı oldukça yaygın. Hareketsiz kalmak, vücutta toksin miktarının artmasına neden oluyor. Bu durum ise erken menopozun sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Egzersiz yaparak vücudun daha fazla oksijen ihtiyacı sayesinde daha fazla oksijen alabilirsiniz. Bu sayede toksin miktarının azalmasını sağlayarak erken menopoz sebeplerinden birini ortadan kaldırabilirsiniz.
D VİTAMİNİ DESTEĞİ
Uzmanlar, D vitamini eksikliğinin daha az sayıda yumurta gelişimine neden olduğunu belirtiyor. Yapılan çalışmalarda, D vitamini yönünden daha zengin bir beslenme düzenine sahip olan kadınların erken menopoza girme riskinin %17 daha düşük düzeyde olduğu ortaya kondu. Bu nedenle D vitamini yönünden zengin olan soya sütü, süt ürünleri ve yumurtayı beslenme düzeninize ekleyerek vitamin eksikliğini giderebilirsiniz. Ayrıca güneş ışınlarından uzun süre mahrum kalmak da D vitamini eksikliğinin en önemli sebeplerinden biri. Güneşli günlerde dışarı çıkmayı unutmayın.
KALSİYUM YÖNÜNDEN ZENGİN BESLENME
Kalsiyum oranı, erken menopoz riskini engelleyen önemli desteklerden biri. Vücudun ihtiyacı olan kalsiyuma yeteri kadar sahip kadınların, yapılan çalışmalar sonucunda erken menopoz ihtimalinin %13 oranında daha düşük olduğu tespit edildi. Günlük beslenme düzeninize yeteri kadar süt ürünü eklemek, bu konudaki en büyük yardımcınız. Süt ürünlerinde bulunan yüksek kalsiyum oranı sayesinde günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
STRES DÜZEYİ KONTROLÜ
Stres, erken menopoz sebepleri arasında bulunuyor. Stres düzeyinin fazla artışı hormon sistemlerinde ortaya çıkardığı aksaklıklar nedeniyle erken menopoza neden olabiliyor. Psikolojik stres, beynin hipotalamus bölgesinde ortaya çıkan moleküller, üreme sistemindeki işleyişin bozulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle stres düzeyinin kontrolü için yaşam stilinizi değiştirebilir veya uzmandan yardım alabilirsiniz.
OTOİMMÜN HASTALIKLAR
Romatoid artrit veya tiroid gibi otoimmün rahatsızlıklar, bağışıklık sisteminde ortaya çıkardığı bozukluklar nedeniyle erken menopoza neden olabilir. Kendi dokularını olduğu gibi kendi yumurta hücrelerini de yabancı bir madde olarak kabul eden bağışıklık sistemi, bu bozuk işleyiş nedeniyle yumurta hücrelerine de saldırarak erken menopoza neden olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışarak süreçte uygun tedaviyi alarak bu ihtimali düşürebilirsiniz.
GENETİK
Genetik faktörler, erken menopozdaki en önemli etkenler arasında yer alıyor. Özellikle annenizin menopoz yaşı, sizin menopoz yaşınız hakkında fikir verebilir. Genetik kodların büyük oranda etkilediği erken menopoz konusunda doğru bir sonuç alabilmek için bir kadın doğum uzmanı danışmanlığında ilerleyebilirsiniz.