Çikolata kisti kadınlar da kısırlığa sebep olabiliyor!

Çikolata kisti hastalığı sebebiyle yaşanan ağrı kadınların sosyal yaşamından geri kalmalarına neden olur. Yaşadığı semptomlar sebebiyle anksiyete, depresyon yaşamalarına neden olur.

Küçük boyutlarda olan çikolata kistleri hastanın tetikleyecek yiyeceklerden uzak durması, ilaç tedavisiyle çok küçük boyutlarda olan endometriozis yok olabilir.

Cerrahi tedavi hastanın çikolata kisti sayısına, büyüklüğüne, konumuna göre tercih edilebilir. Özellikle hastaların gebe kalamama sorunu varsa laparoskopik ameliyat tercih edilmelidir. Hastalık, karın boşluğunda inflamasyon oluşturması, tüp ve yumurtalıklarda yapışıklıklara yol açması nedeniyle rahim iç duvarının gebeliğe uygunluğunu bozmakta ve yumurtalık rezervinin azalmasına, dolayısıyla da kısırlığa yol açmaktadır.

Çikolata kistinde ilaç tedavisi kısıtlı sonuçlar vermektedir. Özellikle çikolata kisti nedeniyle şiddetli ağrıları olan kadınların ağrılarının dinmesi ve adet düzeni için ilaç tedavisi uygulanabilir.

ÇİKOLATA KİSTİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Çikolata kistinin neden olduğu hala bilinmemektedir. Yapılan araştırmalarda üreme çağındaki kadınlarda, obezite, kötü beslenme ve ailesinde çikolata kisti olan kadınlarda daha sık görülmektedir.

ÇİKOLATA KİSTİ BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Üreme çağında olan kadınlarda olan endometriozis şiddetli ağrı ve kadın infertilite sebeplerinden biridir. Özellikle bitkisel tedavi hastalığın geçmesini ya da ilerlemesini durdurmayacak aksine hastalığın ilerlemesine neden olur.

ÇİKOLATA KİSTİ BEL, SIRT, KARIN, KASIK AĞRISI

Çikolata kistinin en büyük şikayetleri arasında adet döngüleri arasında olan şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar pelvik bölgesinde sadece görülmemektedir. Sırt, bel, bacaklarda da çikolata kisti sebebiyle ağrılar yaşanabilir. Bu ağrılar hastaların sosyal hayatlarından geri kalmalarına neden olur.

ÇİKOLATA KİSTİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Çikolata kisti olan bir hastanın düzenli aralıklarla muayene olması gerekmektedir. 3cm üzerinde olan ve özellikle şiddetli ağrının ve gebelik problemi yaşayan bir kadının tedavisi sadece ameliyattır. Laparoskopik yöntemle ameliyat edilmelidir. Tedavi edilmemesi durumunda çikolata kistinin ilerlemesi ve yayılması durumunda daha ciddi problemlere yol açacaktır.