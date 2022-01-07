Çikolata kisti ve miyom arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir?

MİYOM VE ÇİKOLATA KİSTİ BELİRTİLERİ

Miyomlar ve çikolata kistleri her zaman belirti göstermez. Sadece çok büyürlerse çeşitli belirtilere neden olabilirler.

MİYOM BELİRTİLERİ

Miyomlar elma çekirdeği kadar küçük olabilir veya greyfurt kadar büyüyebilirler. Belirtiler şunları içerebilir:

Pelvik (leğen kemiği bölgesi) ağrısı,

Şişkinlik, çıkıntılı karın,

Anemiye yol açabilecek ağır adet dönemleri,

Sık idrara çıkma,

Rektal basınç,

Genişlemiş karın.

Miyomlar hamilelik sırasında daha hızlı büyüyebilirler. Menopozdan sonra veya belli hormon ilaçları kullanımı sonrası ise küçülme eğilimi gösterir.

ÇİKOLATA KİSTİ BELİRTİLERİ

Çikolata kistleri boyut olarak değişiklik gösterirler, ancak genellikle 1-5 santim arasında veya daha büyüktür olabilir. En yaygın belirtileri ise şunlardır:

Genellikle sadece bir tarafta keskin veya donuk bir karın ağrısı,

Şişkin, çıkıntılı bir karın,

Bel veya uylukta ağrı,

Cinsel ilişki sırasında ağrı,

Ağrılı adet dönemleri,

Göğüslerde hassasiyet,

Sık idrara çıkma veya mesanenizi boşaltmada zorluk,

Anormal uterin kanama,

Bağırsak sorunları,

Kilo alma.

Çikolata kisti yırtılabilir veya yumurtalığın destekleyici yapıları etrafında bükülmeye bağlı olarak aşağıdakilere yol açabilir:

Ani, yoğun karın ağrısı,

Ateş veya kusma,

Baş dönmesi veya bayılma,

Hızlı nefes alma,

Ağır kanama.

Çikolata kistinin yırtılması (rüptüre) tıbbi acil bir durumdur. Bu belirtilere sahipseniz, derhal tedavi olmalısınız.

Miyomlar ve çikolata kistleri pelvik ağrıyı ve karın şişkinliğini tetikleyebilir. İki temel belirti, hangisine sahip olabileceğiniz konusunda ipuçları verebilir. İlk olarak, sadece bir tarafta karın ağrısı, miyomlardan ziyade yumurtalık kistlerinden kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, ağır adet kanaması sorunlarının yumurtalık kistlerinden ziyade miyomlardan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir.

MİYOM VE ÇİKOLATA KİSTİ NEDENLERİ

Miyomlar ve çikolata kistleri herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Miyomlar 40'lı yaşlarınızda ve 50'li yaşların başında en yaygın olanıdır ve kümeler halinde büyüyebilirler. Çoğu kist, menopoza girmemiş kadınlarda yaygın olarak gelişen fonksiyonel kistlerdir.

MİYOM NEDENLERİ

Rahim miyomlarına neyin neden olduğu net değildir, ancak kadın cinsiyet hormonu seviyeleri ve genetiği bir rol oynayabilir. Genelde miyomlar 30 yaştan sonra menopoz sürecine kadar giderek daha yaygın hale gelirler. Diğer risk faktörleri şunları içerir:

Ailede miyom öyküsü,

Obezite,

Genelde kırmızı etten oluşan bir diyet.

Çikolata kisti nedenleri

Yumurtalık kistlerinin bazı nedenleri şunlardır:

Hormonal sorunlar,

Polikistik over sendromu (PKOS),

Endometriozis,

Hamilelik,

Şiddetli pelvik enfeksiyonlar.

Miyom ve çikolata kisti teşhisi

Belirtilerinize ve pelvik muayenenize bağlı olarak miyom veya kistleriniz olduğundan şüphelenilebilir. Görüntüleme yöntemleri, anormal büyüme olup olmadığı ve tam olarak nerede oldukları dahil olmak üzere daha fazla bilgi sunabilir. Bu yöntemler şunları içerebilir:

Karın ultrasonu,

Transvajinal ultrason,

Pelvik MRG.

Bu büyümeler rahim duvarında veya içindeyse, büyük olasılıkla miyomdur. Yumurtalıkta kitle varsa büyük ihtimalle kisttir. Ultrason görüntüleme, kitlenin katı mı yoksa sıvı ile dolu mu olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.

Kitle katı veya kısmen katı ise, menopoz dönemini geçtiyseniz veya yumurtalık kanseri riskiniz yüksekse doktorunuz kanser antijeni 125 (CA-125) kan testi isteyebilir. Kanınızdaki yüksek CA-125 seviyesi, yumurtalık kanseri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık durumlarından kaynaklanabilir.

MİYOMLARIN VE ÇİKOLATA KİSTLERİNİN TEDAVİSİ

Miyomların ve çikolata kistlerinin her zaman tedaviye ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte, hamile kalmayı engelleyecek veya ciddi belirtilere neden olacak kadar büyükse, seçenekler şunları içerebilir:

Çözülüp çözülmediğini veya büyüyüp gelişmediğini görmek için düzenli muayeneler ve ultrasonla takip,

Ağır kanamayı azaltmaya yardımcı olmak için hormonal ilaçlar,

Miyomların cerrahi olarak çıkarılması,

Gelecekte hamile kalmayı planlamıyorsanız, histerektomi olarak bilinen rahmin cerrahi olarak çıkarılması.

ÇİKOLATA KİSTLERİ İÇİN TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Çözülüp çözülmediğini veya büyüyüp büyümediğini görmek için düzenli muayeneler ve ultrasonlarla özenli takip,

Kist oluşum riskini azaltmak için hormonal ilaç kullanımı,

Gerekli durumlarda kistleri çıkarmak için kapalı ameliyat (minimal invaziv cerrahi).

Miyom veya çikolata kisti belirtileri olan kişilerin doğru teşhis ve tedavi için alanında uzman bir doktordan kişiye özel bilgi alması gerekir.