Çikolata Kistleri 10 Kadından 1'inde Görünüyor!

Ülkemizde yaklaşık olarak 2 milyon kadında olan, her 10 kadından 1 tanesinde görülen çikolata kisti ilerlemesi durumunda bir kadının sosyal hayatını ve psikolojisini ciddi etkilemektedir. Şiddetli ağrı, bel veya ayaklarda ağrı, düzensiz adet dönemi yanı sıra kısırlık çikolata kisti nedeniyle yaşanmaktadır. Birçok kadının gebe kalamadığından doktora başvurduğu zaman tetkiklerinde çikolata kisti tanısı almaktadır.

GENÇ KIZLARDA ÇİKOLATA KİSTİ

İlk adetini gören genç kızlarda çikolata kisti oluşmaya başlayabilir. Genç kızlarda erken tanı konulmasıyla birlikte ilerde olabilecek rahatsızlıkların önüne geçilebilir. Genç kızlarda adet döneminde pelvik bölgede şiddetli ağrının yaşaması dışında da adet dönemi dışında da pelvik ağrısı olabilir. Şiddetli ağrı, düzensiz adet gören genç kızların mutlaka erken tanı için doktora gitmelerini öneriyoruz.

Şiddetli ağrı sebebiyle yataktan çıkamayan genç kızların sosyal hayatlarından, okul yaşamlarından, spor faliyetlerinden geri kalmaktadır. Her 10 kadından 1 tanesinde olan çikolata kisti özellikle ailesindeki kadınlarda varsa mutlaka ağrılı adet dönemi olan genç kızlarında şüphelenerek doktora gitmeleri gerekiyor.