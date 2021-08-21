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Donuk omuz sendromu orta yaş kadınlarda daha sık görülüyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Onat Üzümcügil, donuk omuz sendromunun öncelikle omuzda ağrı ile başladığını belirterek, "Özellikle gece ağrısı önemlidir. Daha sonra ilk önce kolun dışa dönüş hareketi kısıtlanmaya başlar ve omuz eklem kapsülü ve bağları kalınlaştıkça hareketlerin tümü kısıtlanır. Son safhada ağrı azalır ve omuzda sertlik ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

AA
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Giriş Tarihi: 21.08.2021 11:53
DONUK OMUZ SENDROMU ORTA YAŞ KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Üzümcügil, vücudun fazladan iyileşme dokusu ve yumuşak doku yapışıklıkları oluşturmasına bağlı olarak gelişen omuzdaki ağrının hareket kısıtlılığı ve fonksiyon kaybıyla seyreden bir klinik tanı olduğunu belirtti.

Genellikle orta yaş bayan hastaların sıklıkla etkilendiğini ifade eden Üzümcügil, toplumda görülme sıklığının yaklaşık yüzde 3-5 iken, diyabet hastalarında bu oranın yüzde 20'lere kadar çıkabildiğini kaydetti.

Üzümcügil, hastaların yaklaşık yüzde 85'inin 40-59 yaş aralığında olduğu bilgisini paylaşarak, "Daha çok dominant olmayan omuz etkilenirken her iki omuz tutulumu oranı yüzde 40-50'dir. Hastalık 1-3 yıl içinde tamamen çözülerek kendini sınırlar, ancak yüzde 20-50 hastada uzun süreli geçmeyen şikayetler baki kalabilir." ifadelerini kullandı.

Vakaların bilinmeyen bir nedenden dolayı omuzda spontan olarak gelişen ağrılı sertlik şeklinde olabileceği gibi omuz eklemi ve çevresinin maruz kaldığı travma sonrası ikincil olarak da izlenebildiğini aktaran Üzümcügil, 40 yaş üstü bayan cinsiyet, travma hikayesi, omuz ekleminin uzun süre hareketsiz kalması, diyabet, tiroid hastalıkları, beyin ve kalp damar hastalıkları, Dupuytren hastalığı ve otoimmün sorunların en sık risk faktörlerden olduğunu belirtti.

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