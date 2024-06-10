Dünyada en sık görülen kanser türü! Kadınlara iyi haber: "Emzirmek koruyucuymuş meğer..."

Yoğun meme dokusunun risk arttıran bir faktör olduğuna değinen Doç. Dr. Yılmaz, "Meme yoğunluğunun artması genellikle kalıtsal bir özellik olmakla birlikte, çocuk sahibi olmayan, ilk hamileliği geç yaşta olan, menopoz sonrası hormon alan veya alkol kullanan kadınlarda da ortaya çıkabilir. 12 yaşından önce adet görmeye başlamak, menopozun geç yaşta başlaması, 35 yaşından sonra ilk kez hamile kalmak veya hiç hamile kalmamak" gibi durumlarda uzun süre östrojene maruz kalmanın da riski artırabileceğinden bahsetti. Ayrıca obezite ve yüksek alkol tüketim miktarının yine meme kanseri risk faktörleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

"GENÇ YAŞTA HAMİLE KALMAK, RİSKİ AZALTIYOR" Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Yılmaz, "Genç yaşta hamile kalmak ya da emzirmek" faktörlerinin, kadının östrojene maruziyetini azaltarak kanserden koruduğunu ifade etti. Dr. Yılmaz; "Erken yaşta hamilelik yaşayan kadınların meme kanseri riski, çocuğu olmayan veya ilk çocuğunu 35 yaşından sonra doğuran kadınlara göre daha düşük. Emzirmenin de koruyucu bir etkisi var. Araştırmalar, emziren kadınların meme kanserine yakalanma riskinin, çocuk sahibi olup emzirmeyen kadınlara göre daha düşük olduğunu gösteriyor" dedi.





"MEME KANSERİNDE KULLANILAN İLAÇLAR TEKRAR İHTİMALİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Tamoksifen tedavisinin sıcak basması, rahim kanseri, felç, katarakt ve kan pıhtılaşması (özellikle akciğer ve bacak damarlarında) riskini artırdığını, ilaç kesildikten sonra rahim kanseri riskinin 5 yıl devam ettiğini ancak katarakt veya kan pıhtılaşması riskinin uzun sürmediğini belirten Doç. Dr. Yılmaz, "Aromataz inhibitörleri (anastrozol, letrozol) ve inaktivatörü olan eksemestanın, meme kanseri öyküsü olan kadınlarda tekrarlama ve yeni meme kanseri oluşma riskini azaltır. Aromataz inhibitörleri meme kanseri öyküsü olan menopoz sonrası kadınlar, meme kanseri öyküsü olmayan 60 yaş ve üzeri DCIS öyküsü olan tüm memenin alındığı yani mastaktomi operasyonu olan kadınlarda meme kanseri riskini de azaltır" diye konuştu.



"MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTAN CERRAHİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR"

Meme kanseri riski yüksek olan bazı kadınların, kanser belirtisi olmamasına rağmen memenin içinin boşaltılması olarak bilinen profilaktik mastektomi yöntemine başvurduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti;



"Yumurtalıkların ürettiği östrojen miktarını durduran veya azaltan tedaviler arasında yumurtalıkların alınması için ameliyat, radyoterapi veya bazı ilaçların alınması yer alır. Bunayumurtalık ablasyonu denir. BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki belirli değişiklikler nedeniyle yüksek meme kanseri riski taşıyan menopoz öncesi kadınlar, risk azaltıcı oferektomi (kanser belirtisi olmadan her iki yumurtalığın alınması) yaptırmayı seçebilir. Bu, vücudun ürettiği östrojen miktarını azaltarak meme kanseri riskini azaltır."