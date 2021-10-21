Düzensiz adet döngüsü bu hastalıkların habercisi olabilir!

Adet döngüsü her ay kadını hamileliğe hazırlayan döngüdür. Her kadınınki farklı olmakla birlikte ortalama 28 gündür; 21 - 40 günlük aralıklarla değişkenlik gösterebilir. Döngünün uzunluğu bir adet kanamasının başladığı ilk günden bir sonraki kanamanın başladığı ilk güne kadar geçen süredir. Bu sürenin 21 günden az, 40 günden uzun sürmesi ve aydan aya geniş aralıklarla değişkenlik göstermesi adet düzensizliği olarak tanımlanır. Adet düzensizliği bazı hastalıkların belirtisi olabileceğinden doktorunuza başvurmanız gerekir.

Adetin ilk başladığı ergenlik dönemi veya kesilmeye başladığı menopoz döneminin başında adet döngüsü 'olağan' değişkenlikler gösterebilir. Bu dönemler harici olan adet düzensizliklerinin nedeni araştırılmalıdır.

ADET DÜZENSİZLİĞİNE SEBEP OLAN BAŞLICA HASTALIKLAR

Bir kadının düzenli adet döngüsünü sağlanması için hipotalamus, hipofiz bezi, yumurtalıklar ve rahime uzanan hormonal aksın doğru şekilde çalışması gerekir. Hipofiz bezi hastalıkları, adrenal bez veya yumurtalıklardan kaynaklanan hormonal bozukluklar (örn: polikistik over sendromu), rahim veya rahim ağzı miyom veya polipleri düzensiz adet kanamalarına sebep olabilir. Rahim dokusunun kalınlaşması (endometrial hiperplazi) ve daha nadir görülen ancak oldukça önemli olan rahim ve rahim ağzı kanserleri düzensiz adet kanamasına neden olabilir. Adet düzensizliği ile bulgu veren hastalıkların dağılımı yaş grubuna göre farklılık gösterir. Üreme döneminde (15- 45 yaş) daha çok iyi huylu hastalıklar akla gelirken, 45 yaş sonrası öncelikle kötü huylu hastalıkların olmadığının saptanması gerekir.

TEDAVİ ADET DÜZENSİZLİĞİNE SEBEP OLAN HASTALIĞA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR!

Adet düzensizliği tanı konulan hastalığa göre tedavi edilir. Sadece takip ve yaşam tarzı değişikliği önerilebileceği gibi, medikal veya cerrahi tedavi de seçenekler arasındadır.