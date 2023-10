En fazla görülen kanser türü! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı...

EN FAZLA GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Meme kanserinin insanlarda en fazla görülen kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Cihan, şu bilgileri paylaştı:

"Her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Bu rakam nüfusun artmasıyla her yıl değişmektedir. Ancak oransal olarak bakıldığında, meme kanserinde dramatik bir artıştan söz edemeyiz. Tarama ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artması ile erken dönemde teşhis edilen meme kanseri sayısı artmaktadır. Bu da hem tedavide başarının hem de hastalıktan kurtulma oranlarının artması ile sonuçlanmaktadır."