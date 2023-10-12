En fazla görülen kanser türü! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı...

AKDENİZ TİPİ BESLENME TERCİH EDİLEBİLİR

Meme sağlığında beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Cihan, şunları söyledi:

"Klasik Akdeniz tipi beslenme tüm kanserler için koruyucudur. Bitkisel kaynaklı besinler ve sağlıklı yağlardan (zeytinyağı gibi) oluşan besinler bu grupta tanımlanabilir. Direkt ateşle temas ettirilmiş et ürünleri, katkı maddesi kullanılmış gıdalar ve obeziteye yol açabilecek aşırı beslenme zararlıdır. Kemoterapi alan hastalar özellikle greyfurt yememelidir. Bu meyve kemoterapinin etkinliğini azaltabilmektedir. Takip dönemindeki özellikle östrojen hormonuna duyarlı tümörü olanlar, östrojenden zengin keten tohumu ve soya ürünlerini kullanmamalıdırlar."

UYGUN TEDAVİYLE 4. EVRE HASTALAR DA UZUN YILLAR YAŞAYABİLİR

Meme kanserinin erken teşhis edildiğinde tamamen kür elde edilebilen kanser türlerinden biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Cihan, "Evre ilerledikçe tedavi zorluğu artmaktadır. Bu nedenle rutin tarama yöntemlerinin yapılması önemlidir. Ancak evre 4 hastaların bile uygun bir tedavi uygulandığında yıllarca sorunsuz yaşayabileceği unutulmamalıdır. Günümüzde artık meme kanseri tedavisindeki gelişmeler bu hastalığı da şeker, böbrek gibi kronik hastalık şekline getirmeye yöneliktir" dedi.