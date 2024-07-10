En sık bu yaşlarda ortaya çıkıyor! "Menopoza mı giriyorum?" sorusunun ardındaki o gerçek...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elifnur Özak, üreme yeteneğinin son bulmasıyla başlayan menopoz sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kadınlarda menopozun, çocukluk çağı ve ergenlik gibi hayatın olağan döngüsünün bir parçası olduğunu belirten Uzm. Dr. Özak, şöyle konuştu:



"Doğumdan itibaren kadınlarda yaş ilerledikçe yumurtalıklardaki (overler) yumurta miktarı gün be gün azalır. Belirli noktaya gelindiğinde yumurtalıklar iyice küçülür ve üretilen östrojen miktarı da azalır. Bunun sonucu olarak adet döngüsü seyrekleşerek zamanla tamamen kesilir ve üreme yeteneği son bulur. Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 46-48 arasındadır. Kadınlarda menopoz genellikle adetten bir anda kesilerek kendini belli etmez. Premenopoz dediğimiz ilk aşama, ilk semptomların görüldüğü andan menopoza kadar geçen süreyi kapsar. Yumurtalıklardaki aktivite yavaşlar. Adetler düzensizleşir. Önce sıklaşır, ardından seyrekleşmeye başlar Bu süreç birkaç ay ya da yıl sürebilir. 1 yıl boyunca hiç adet görülmediği noktada sürecin adına menopoz denir."