Gebelik sürecini rahat geçirmek için nelere dikkat edilmelidir?

Mide bulantısı ve kusma, özellikle hamileliğin erken evrelerinde yaygındır. Bu durumdan kaçınmak için hamileler az ve sık öğünler yemelidir. Bu sayede mide asla boş kalmayacak ve mide bulantısı etkisi azalacaktır. Mide bulantısını gidermek için protein içeren atıştırmalıklar yemek önemlidir. Baharatsız yemeklerin tercih edilmesi özellikle ilk üç ayda önemlidir. Baharatlar hamilelik sırasında mide bulantısını şiddetlendirebileceği gibi mide ağrısına da neden olabilir. Hamilelikte beslenme, anne ve bebek sağlığı için önemlidir. Bu nedenle meyve ve süt ürünleri düzenli olarak tüketilmelidir. Günde bir yumurta veya bir porsiyon etli sebze ve fasulye, uzmanların ortak beslenme önerileridir. Ayrıca sık sık fındık, kuru incir ve kuru kayısı tüketilmesi de tavsiye edilir.

KALİTELİ, SAĞLIKLI UYKU DÜZENİ ŞART

Hamilelik sırasında uykusuzluk en bilinen sorunlardan biridir. Özellikle hamileliğin son dönemlerinde omurga aşırı yüklenir. Sağlıklı bir duruşu korumak ve sırt ağrısını hafifletmek için sert bir zemine yatmalısınız. Hamilelik sırasında uyku düzeni bozulabilir. Öğle uykusu, yakalanan düzeni bozmamak için abartılmamalıdır. Yatmadan önce ılık suyla duş alınması tavsiye edilir.

VÜCUDUNUZU NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN!

Hamileleri en çok rahatsız eden etkenlerden biri de kilo alıp vermeyle oluşan cilt gerilmeleri ve çatlaklarıdır. Bu çatlakların çoğu kalıcıdır ve anne adayını rahatsız edecek görüntülere neden olabilir. Hamilelikte cilt bakımı çok önemlidir. Özellikle karın, göğüs ve kalçalarda çatlak oluşmasını önlemek için nemlendiriciler sık sık kullanılmalıdır. Bunun için badem yağı ve özel bitkisel yağdan oluşan bir formül kullanılabilir.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Hamilelikte içtiğiniz su miktarı çok önemlidir. Gebe kadınlarda aşırı sıvı kaybı bebeğin ve annenin sağlığına zarar verebilir. Hamile kadınların günde yaklaşık 10 - 15 bardak su içmeleri önerilir. Bu, yaklaşık 2,5 veya 3 litre suya eşdeğerdir. Doğal meyve suyu içmek ekstra vitamin ihtiyacını karşılayabilirken, maden suyundaki mineraller hamileler için faydalıdır.

UZMAN KONTROLÜNDE FOLİK ASİT KULLANILMALIDIR

Annenin sağlığı ve bebeğin gelişimi için önemli olan folik asit oldukça önemlidir. Folik asit ihtiyacını karşılamak için besinler yeterli olmayabilir. Hamile kadınların folik asit vitaminlerinin eksik olmaması önemlidir. Hamile kalmayı planlıyorsanız, hamilelikten yaklaşık 3 ay önce folik asit takviyesine başlamalısınız. Bu, bebeklerde görülebilecek nörolojik anormallikleri önleyecektir.

YÜRÜYÜŞ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİLMELİDİR

Hamileliğin üçüncü ayından itibaren düzenli ve dengeli beslenmeye başlanılması önerilir. Yapılan diyetler bazen aşırı kiloya neden olabilir. Bu ağırlıkların vücutta kalmaması için hamile kadınlar düzenli olarak egzersiz yapmalıdır. Bu egzersizler sayesinde rahat bir şekilde hamile kalmak, vücut ağrılarını ve kasılmaları önlemek mümkündür. Hamileler için en çok tavsiye edilen aktivitelerden biri haftada en az 2 gün bir saat yürüyüş yapmak, düzenli olarak yüzmek, uzman eşliğinde pilates ve yoga yapmaktır.

UZUN SÜRE AYAKTA KALINMAMALIDIR

Hamilelik sırasında kan pıhtılaşması olasılığı yüksektir. Bu şişkinliğe ve bazen vücut ağrısına neden olabilir. Basınçtan kaynaklanan varis oluşumunu azaltmak için uzun süre ayakta kalmamak veya istirahat halindeyken ayaklarınızı yüksekte tutmak bu tip durumlar için en pratik çözümlerden biridir. Ayrıca varis çorabı edinmek bu konuda alınabilecek en iyi önlemlerden biridir.