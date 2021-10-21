Gebelikten korunma yöntemleri kısırlığa neden olur mu?

Bilinenin aksine doğum kontrol için kullanılan yöntemler kısırlığa neden olmaz. Sadece doktor kontrolünde kullanılan hormon iğneleri bazı kişilerde doğurganlık sürecini uzatabilir. Kısırlık, çiftlerin gebeliği önleyici yöntemlerin kullanmamasına ve haftada 2-3 kez düzenli cinsel ilişkiye girmesine rağmen 1 yıldır gebe kalmaması olarak tanımlanır. Erkek sperm hücrelerinin yapısı ve işlevi ile ilgili anormallikler bunun başlıca nedenlerinden biridir. Kadın faktörlerinde saptanma oranı %40-50'dir. Nedeni yumurtlama bozuklukları, fallop tüpleri ve serviksin hastalığı veya iltihabıdır.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ VE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ YÖNTEMLER MEVCUTTUR

Doğum kontrol yöntemleri, kadınları istenmeyen gebeliklerden ve aile planlamasından korumak için kullanılan yöntemlerin genel adıdır. Aile planlaması, bireylerin ve çiftlerin istedikleri kadar çocuğa bakmalarına, istenmeyen gebeliklerden kaçınmalarına ve doğumlar arasındaki süreyi düzenlemelerine yardımcı olur. Çiftler aile planlaması yaparken çeşitli doğum kontrol yöntemleri kullanırlar. Doğum kontrol yöntemi aynı zamanda değerlendirme için geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz olarak iki gruba ayrılan gebeliğin kısıtlanması anlamına da gelmektedir.

Gebeliği önlemek için kullanılan doğum kontrol yöntemleri şu şekildedir:

Gebelik önleyici haplar oral kontraseptifler

Rahim içi araçlar (RAİ, Spiral gibi)

İğneler (aşı, enjekte edilen hormonlar)

Erkek döl hücrelerini öldüren tablet ve fitiller (spermisitler)

Kadının tüplerinin bağlanması (tüp ligasyonu)

Erkek doğum kontrol yöntemleri (erkekte sterilasyon)

Uygulanan bazı yöntemler geri dönüşü olmayan yöntemlerdir

Erkek sterilizasyonuna uygulanan yani erkek tüp ligasyonu geri dönüşüm imkanı olan geçici bir uygulama olarak ifade edilmektedir. Uzmanlar, bu yöntemin geri dönüşünden sonra doğurganlığın, sperm sayısının ve canlılığın azaldığının gözlemlendiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle genç erkeklerin kadınlar gibi tüp ligasyonu yapmamaları önerilir. Kadınlar için fallop tüpü ligasyonu yönteminin iyileşmesi çok zor ve pahalıdır. Bu nedenle kadınlarda fallop tüpü ligasyonu sadece 30 yaş üstü ve yeterli çocuğu olan kadınlara önerilir. Başvuru sürecinde her iki eşin de imzası gerekmektedir.

Geri dönüşü olmayan doğum kontrol yöntemlerine ek olarak kullanılan doğum kontrol yöntemleri de kısırlığa neden olmaz. Her iki eş de doğum kontrol yöntemlerini bıraktığında adet döneminden sonra hamilelik görülebilir. Doğum planı yapıldığı andan itibaren istenmeyen gebelikleri önlemek için kullanılan doğum kontrol yöntemleri durdurulmalıdır. Aile planlaması yapan çiftlerin kullandığı yöntem; RİA, doğum kontrol hapı, doğum kontrol iğnesi ve deri altı implant kullanmayı bırakmalı ve RİA'ları çıkarmalıdır. Doğum kontrol yöntemini durdurup RİA'yı çıkardıktan sonra, hamile kalmadan önce en az bir adet dönemi geçirmelisiniz.