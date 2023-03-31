Hamilelere uzmanlardan uyarı! Oruç tutmadan önce...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, "Gebeliğin başlangıcında ilk trimester döneminde beslenme genellikle düzenli olmuyor bulantı, kusma ağırlıklı geçtiği için bu dönemde genellikle oruç tutulmasını önermiyoruz. Zaten beslenme az olduğu için oruç tutulduğunda daha düşkün hale geliyorlar. En güvenilir oruç tutulabilir zaman 16 ve 28. haftalar olarak belirleniyor. Oruç tutarken sıvı kaybı açısından mevsimde belirleyici olabiliyor. 16- 28. hafta olabilir ama yaz mevsiminde sıvı kaybı olacağı için oruç tutmasını önermiyoruz. Son haftalara geldiğimiz, bebek daha büyüdüğü 3. trimester döneminde bebeğin gelişimi annenin beslenmesiyle direkt bağlantılı olduğu için oruç tutulmasını çok fazla önermiyoruz "dedi.