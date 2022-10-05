Her 3 dakikada 1 tanı konuluyor! Bu kanser türünden korunmak için...

Her 3 dakikada bir kadının hayatına mal olan meme kanseri, özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Erken tanı ve tedavinin başarı şanısını ciddi oranda artırdığı meme kanserinden korunmada Akdeniz tipi beslenme, yürüyüş ve spor da büyük bir yere sahip. Konu hakkında konuşan Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, meme kanseri hakkında detaylı bilgiler verirken çeşitli uyarılarda da bulundu.

AA Giriş Tarihi: 05.10.2022 14:06 PAYLAŞ ABONE OL

Dünyada her yıl 1 milyon yeni meme kanseri tanısı alındığını ifade eden Akçay, "8 kadından birinde meme kanseri görüyoruz. Kanserden ölümlerin de kadınlarda yüzde 20'sini meme kanseri oluşturuyor. Eken teşhis ve uygun tedaviyle bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Türkiye'de Sağlık Bakanlığının son verilerine göre yılda 17 ila 25 bin yeni meme kanseri tanısı konulmakta, 2020 yılında ise 18 bin meme kanseri tanımlanmış. Amerika'da son verilere göre 2,5 milyon meme kanseri hastası var." dedi. Akçay, kadın olmanın meme kanserinde başlı başına risk faktörü olduğunu belirterek, kanserin genelde daha çok 40 yaş üzeri kadınlarda, azınlıkta ise 13-17 yaşlarda görüldüğünü dile getirdi.

"Aile hikayesi olanlar risk grubunda" Meme kanserinde aile hikayesi olanların da önemli risk grubunda olduğuna işaret eden Akçay, şöyle devam etti: "Birinci derece ailesinde kız kardeş, anneanne, teyze ve kızlarında ya da son zamanlarda baba tarafından da meme kanseri varsa bu hastalarda kanser görülme oranı olmayanlara göre 3-4 kat artmakta. Bir memesinde kanser varsa diğer meme de risk altında. Meme kanseri genlerinde mutasyon olanlarda yüksek oranda meme kanseri riski var. Doğum yapmamış olmak veya ilk canlı doğumunu 30 yaş üzeri yapmak, kadınların 13 yaştan daha erken adet görmeye başlaması ve 55 yaşından sonra menopoza girmeleri risk faktörü." Prof. Dr. Akçay, ailesinde meme kanseri olanların genetik testlerinin pozitif çıkması durumunda 20 yaşından sonra her iki memenin alındığına işaret ederek, Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'nin bu anlamda iki memesini aldırdığını anlattı. "Yılda 1 ya da 2 defa mamografik tarama yaptırılmalı" Akçay, kadınlarda en sık görülen meme kanserine karşı şişmanlık ve hormon ilaçlarından uzak durulmasını istedi. Kadınlara kansere karşı korunma tavsiyelerinde bulunan Akçay, şunları kaydetti: "Kadınlarımıza Akdeniz tipi beslenme, yürüyüş, spor ve 2 ila 2,5 yıl emzirme ve kendi kendilerine meme muayenesi tavsiye ediyoruz. Erken teşhis için her kadın 20 yaşında sonra adet dönemini takip eden günlerde mutlaka yatağa sırt üstü yatarak elleriyle göğüs duvarına bastırıp muayene etmeli, olası kitle, şişlik, meme başı çekintisi gibi durumlarda hemen doktora başvurmalı. Mutlaka 40 yaşından sonra yılda 1 ya da 2 defa mamografik tarama öneriyoruz. 40 yaşından önce eğer yüksek riskli durumdaysa ve ailesinde meme kanseri varsa, uzun süre doğum yapmamışsa bu hastalara MR taraması da öneriyoruz."