Her kadının bilmesi gerekiyor: Adet dönemi hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kadınların adet döneminde yaptığı yanlışları bırakarak hem hayatlarını kısıtlamalarını ortadan kaldırılabilir hem de daha rahat bir adet dönemi geçirmelerini kolaylaştırılabilir. İşte banyo kısıtlamasından ağrı eşiğinin değişimine kadar bilinen birbirinden farklı doğru bilinen yanlışlar.

BANYO YAPILMAMALI

Birçok kişi, adet dönemlerinde banyo yapmaktan kaçınıyor. Çünkü bazı kadınlar, sıcak suyun kanamayı teşvik ettiğini düşünürken, diğerleri enfeksiyon kapmaktan korkuyor. Ancak kanayan bir yara değil, endometriyal duvardan ayrılan sadece endometriyumdur. Su asla bu kadar ileri gidemez. Hatta ılık bir banyo yardımcı olabilir. Sıcak su, kan damarlarının çalışmasını iyileştirir, düz kaslarımızı gevşetir ve adet kramplarını azaltır. Yani banyodan sonra kendinizi çok daha iyi hissetme şansınız var.

BİRLİKTE YAŞAYAN KADINLAR AYNI ZAMANLARDA REGL OLUR





Martha McClintock, 1971'de Nature için yazdığı makalesinde bu özelliği yazan ilk kişiydi. Deneyimlerine göre, arkadaşları, akrabaları ve oda arkadaşlarının adetleri neredeyse% 100 senkronize olmuştu. Bunun nedeni, kadın bedeni tarafından üretilen bazı feromonları değiştirmeleriydi.

Daha sonraki çalışmalar, dönemler ve etkileşim sıklığı arasındaki bağlantıyı çürütmüştür. Birkaç faktörü dikkate almadığı ortaya çıktı ve benzer bir deney tamamen farklı sonuçlar verdi. Günümüzde adet senkronizasyonu kanıtlanmamıştır ve bilim camiasında bir efsane olarak kabul edilmektedir.

ADET DÖNEMİNDE SAÇ BOYANMAMALI

Adet döneminde boyanan saçta rengin eşit olarak dağılmadığı düşünülüyor. İnternet kullanıcıları bunun hormonal dengesizlikten kaynaklandığını iddia ediyor. Bilim adamları bu vakayı incelemeye gerçekten ilgi duydular ve menstrüasyon sırasında saçın daha kaprisli ve savunmasız olsa bile sebum üretimi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını keşfettiler. Bu nedenle saçınızı istediğiniz zaman aralığında boyatabilirsiniz.

KARIN AĞRISINA HERKES KATLANABİLİR





Kadınlar genellikle adet döneminde yaşanan ağrıların "katlanılması zorunlu ağrılar" olduğunu kabul ederler. Fakat hemen hemen tüm kadınlar bu acıyı yaşasa da şiddeti değişebilir. Kadınların %45 ila 93'ü dismenoreden muzdariptir. Bunların %3 ila 33'ü oranında bir kısım, şiddetli ağrı yaşar. Yüksek vücut ısısı, kusma, baş dönmesi ve kadınları 1-3 gün boyunca gerçekten mutsuz eden diğer ağrılarla bir araya gelebilir. Dismenore sizi normal bir yaşam sürmekten alıkoyuyorsa, uygun bir tedavi bulacak bir jinekoloğa başvurmak daha iyidir.

ADET DÖNGÜSÜNÜ ERTELEMEK TEHLİKELİDİR

Her kadın muhtemelen adetini hayatında en az bir kez ertelemek istemiştir. Bazı kadınlar sağlıklarını etkileyebileceklerini düşündükleri için hap kullanmazlar. Ancak uzmanlar, adetinizi geciktirmenin kötü bir şey yapmadığını kanıtladılar. Fakat bu noktada altta yatan bir sorun olup olmadığını tespit etmek için öncesinde bir uzman tavsiyesi almanız önerilir.