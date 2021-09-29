Kadınlar da saç dökülmesine dikkat edilmeli!

Yapılan çalışmalarda ve araştırmalarda kellik sorunu sadece erkeklerde değil kadınlarda da oldukça fazla şekilde yaşanıyor. Saçınızda meydana gelen dökülmeleri engellemek için buna sebep olan belirtileri belirlemeli ve tedavinin başarılı sonuçlar verebilmesi için önlemler alınmalıdır. Dr. Levent Acar kadınlarda saç dökülmesini şöyle sıraladı;

DENGELİ BESLENME

Dengeli ve sağlıklı beslenme, bağışıklığı kuvvetlendirdiği gibi saçlarınızın problemsiz bir şekilde uzaması için de önemli bir rol oynar. Yemek yeme alışkanlıklarınıza mutlak olarak; yoğurt, tarçın, yumurta, balık, mandalina, ıspanak gibi besinleri tüketmelisiniz. Vücudunuz için önemli olan vitaminler saçlarınızı da besleyeceği için vitamin takviyelerinden destek alarak saç sağlığınızı koruyabilirsiniz.

HAVA ALMAYAN SAÇLAR

Havasız kalan saç derisi belli süre sonra saç dökülmelerine sebep olur. Saçınızı gün içinde havalandırarak saç derisinde biriken kalıntılardan temizleyebilirsiniz.

Saçtan iyi arınmamış saç kremi veya bakım ürünleri belli süre içinde saç derisini çevreleyerek kıl köklerinin nefes alımını engeller. Bu nedenle kullandığınız ürünlerin deriyle bütünleşmesini en aza indirmelisiniz.